黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購

黃國昌透露1.25兆特別預算並非全都是對美軍購，也證實對美關稅談判，除了投資承諾外還有其他條件。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但除了投資承諾外「還有其他條件」。（張柏仲報導）

黃國昌首先透露，今早落地後接獲AIT的訊息，基於對方請求和對美方的尊重，他無法轉述會中美方的官員所說的話，這點要請外界諒解。黃國昌說此行首要想表達國內民眾對於軍購特別預算的疑慮和心聲，「1兆2500億到底要買什麼？一直到12月17號美國國務院透過正式宣告，公開在1兆2500億裡將涵蓋五項軍購案，但這五項金額加起來大概是3000億台幣左右，這次他清楚向美方傳達：像台灣這樣的民主國家，沒辦法接受立院負責進行審議前，怎可能連裡面內容是什麼都不知道？」

黃國昌說美方對此充分理解並且同意，他也踢爆：在這1兆2千5百億裡面，並不是全部都是對美軍購，有一定程度比例「和對美軍購沒有關係」。他反問「為什麼會有這麼高比例的台灣人，明知中共對台軍事的威脅、卻還不贊成特別條例」？黃國昌強調：他們不是不是中共同路人、也不是賣台，而是大家根本不知道：這麼高的預算到底要拿來做什麼。

黃國昌甚至爆料：美國國務院12月17號公佈軍售項目之後，隔天18日就有美國軍火商透過台灣媒體放話，說台灣各主要黨派領袖都聽取到包括尚未被通知的軍售專案的相關說明；甚至同一家軍火商下週將率團來台，搶食這1兆2500億大餅，質問台灣人民看在眼中會是什麼樣的感受？

至於在關稅部分，黃國昌則說基本上條件都已經談妥，訪團一行對此也感到蠻驚訝：身為台灣國會議員，竟然是到美國貿易代表署USDR才知道原來條件都已經談妥了，有很高機率在未來幾週內公布協議內容，並透露「除了對美承諾投資之外，還有其他條件」，接下來這些都將是國會非常重要且嚴肅的挑戰。