即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

針對2026年新北市長選戰提名作業，國民黨主席鄭麗文日前鬆口稱，不至於走到初選，期盼直接徵召台北市副市長李四川；而白營部分，也有待跟1月31日即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌「談整合」。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（3）日回應，政黨競爭中，每個參選人或志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己，展現自己最好的一面；她也再次重申，新北市民才是自己的面試官。

今早8時30分，蘇巧慧在新北市議員許昭興、行政院政務顧問羅文崇等人的陪同下，前往永和區永安公有零售市場掃街，並於會前接受媒體聯訪。

快新聞／黃國昌緊張了？鄭麗文有意徵召李四川 蘇巧慧回應了

蘇巧慧親切與民眾握手，並發放可愛小物「菜瓜布」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，黃國昌出席新北元旦升旗時，您有和他簡單握手，藍營可能不會辦理初選，您怎麼看國民黨未來在新北的選戰布局？

對此，蘇巧慧指出，她其實常常碰到現在在媒體上提到的副市長或委員，大家都會握手致意，這是基本的禮貌；而政黨競爭中，每個參選人或有志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己，只要把自己最美好的一面、最大的誠意表現出來，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇。

蘇巧慧重申，新北市民才是她的面試官，很希望自己能夠展現跟其他參選人的不同，就是溫暖創新、會做事的態度，期盼是全新且不同的參選人，進一步爭取大家的認同。







