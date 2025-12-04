黃國昌羨慕柯文哲改變台北市 坦言希望「有機會改變一座城市」

黃國昌坦言盼有機會改變一座城市。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌與柯文哲4日晚間合體直播，面對明年1月31日黨內不分區立委將洗牌的議題，黃國昌表示，新的8位立委已在做準備，在台灣民眾黨的立法院黨團，沒有讓人說上任學習磨合的空間，「Day 1就要工作」。黃國昌同時細數柯文哲8年台北市長政績，表示「我看到你改變了台北市，我老實說，我很羨慕。我希望我也有機會，能夠改變一座城市。」

黃國昌表示，民眾黨最重要的精神就是「政治的核心在執行力」，雖然他接下來將離開立法院，但對於他而言，仍需要很多人去開疆闢土，他希望能夠真正走入地方治理的工作，能夠改變一座城市。

黃國昌並表示：「當初你（柯文哲）在台北市的時候，你做了很多事情，因為我做事是很有準備的，柯文哲這八年在台北市做了什麼事情，你的社會住宅也好、你的市場改建也好、你的東區門戶計畫、你的西區門戶計畫，一件一件、一件一件所累積出來的成果。其實我覺得，讓一個改變真的發生，留下來的東西影響會非常的深遠。我看到你改變了台北市，我老實說，我很羨慕。我希望我也有機會，能夠改變一座城市。」

談到民眾黨立院黨團的交接，黃國昌透露，他現在每週都會與未來的新委員開會，要求他們必須做好準備。他強調，在台灣民眾黨的立法院黨團，「沒有讓你說上任學習磨合的空間」，必須「Day 1 就工作」。柯文哲對此表示贊同，並提醒立法院內仍需要有人擔任教練的角色，還是要有人可以帶他們。





