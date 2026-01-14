即時中心／高睿鴻報導

面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，台灣政府前陣子擬定 400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化我國國防；然而，在野黨竟群起表達反對，民眾黨主席黃國昌今（14）天表示，即便自己近日訪美、也與對方官員談到軍購問題，但從美國回來後，反對的決心只有更強烈，並無軟化。他更多次明示、暗示相關預算可能「亂花」、圖利掮客及廠商；對此，民進黨發言人吳崢也立刻展開反擊。

黃國昌今早稱，自己審視了過去9年政府編列的預算，其中發生很多弊案，例如防彈背心竟是中國製造等；也有很多預算買了不符合需要的東西；他因此直言說，「台灣民眾黨支持強化台灣的自我防衛能力，但是錢要花在刀口上，錢不能亂花」。他接著又稱，台灣雖有強化國防之必要，但不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉；同時，更批評執政當局，只拿兩張紙、7個條文、不找在野黨討論，就想要求通過1.25兆預算，這是不可能被接受的。

快新聞／黃國昌翻車了！竟稱「軍購預算恐淪掮客的肥肉」 綠營曬證據狠打臉

民眾黨立委黃國昌。（圖／民視新聞）

對此，吳崢反擊說，黃國昌惡意詆毀國防特別預算，不應該再混淆視聽，因為當中的每項目都是關鍵。他認為，黃的相關說法誤導國人，既不誠實，也不負責任。吳崢強調，整體國防特別條例，是在政府與美方為台灣當前國防強化需求，進行通盤研析後規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於，全面強化台灣的國防能力與整體韌性。

吳崢指出，特別預算除可強化戰力整建外，也將為國內產業帶來明顯效益。無論是軍購、商購或委製案，均會帶動國內相關製造與營建工程。依據國家公共建設投資就業效果模型推估，整體計畫可創造超過9萬個工作機會、產業附加價值預期超過新台幣4000億。

另，針對黃國昌聲稱，民眾是透過美國國務院聲明，才得知約3000億軍購項目的說法，吳崢則反駁，國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等7大目標。

以及，對於黃國昌質疑，軍售細目尚未通知、卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，行政院已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並送交立法院審議；但國民黨與民眾黨已6度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。

快新聞／黃國昌翻車了！竟稱「軍購預算恐淪掮客的肥肉」 綠營曬證據狠打臉

民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞資料照）

吳崢重申，台美在國防議題上合作密切，對台灣安全與台海和平具有高度共識，黃國昌如今卻將反對國防預算的立場，包裝成美方接受或授意，這並非誠實態度。此外，美國在台協會處長谷立言也已公開表示，賴總統提出國防特別預算，是透過嚇阻提升和平的重要一步，有助縮小兩岸軍力落差，並期待台灣各政黨團結支持。

綜上所述，吳崢呼籲藍白理性面對台灣國防需求，支持特別預算進入實質審查，勿為政治操作，犧牲掉國家安全。

