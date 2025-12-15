黃國昌聞謝幸恩被告「心疼得不得了」 林楚茵氣炸：你是她的誰啊？

聽到黃國昌說心疼謝幸恩被告，林楚茵飆罵「你是她的誰啊」？資料照，李政龍攝



民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔偷拍政敵，《中央社》前記者謝幸恩以化名「蕭依依」發稿，被告發涉妨害秘密及背信、違反《國安法》罪嫌，11日遭檢方約談。黃國昌今天（12/15）受訪時稱「謝幸恩讓我心疼得不得了」，讓民進黨立委林楚茵痛批：「黃國昌是謝幸恩的誰啊」？

黃國昌今接受《中午來開匯》節目專訪，談到司法問題，他提及，檢察官辦案嗆人家不要說謊，精神折磨，問16個小時不准休息，「最讓我心疼的是誰？我可以公開跟大家講，我心疼得不得了，就是謝幸恩。我為什麼很心疼？他為了... 他們要衝著我來，搞到她連中央社都被fire掉，說她背信。」

對此，林楚茵質疑，謝幸恩不當記者卻要當狗仔，還用法務部地址租車位跟監她，不好好面對司法，鬼扯什麼政治迫害，「我才是被跟監的被害人。」

林楚茵怒指，中央社有逼謝幸恩當狗仔跟監立法委員嗎？中央社給她薪水是要她租車位監視政府官員嗎？黃國昌心疼謝幸恩是什麼意思？人民才要心疼納稅錢被浪費，中央社記者領的薪水是人民納稅錢，結果謝幸恩不認真跑新聞竟然去當狗仔，幫租賃車租車位在民宅地下室，哪個正派記者會這樣跑新聞？騙人沒當過記者嗎？

至於黃國昌說「心疼到爆炸」，林楚茵酸，要爆炸也是自己的媽媽才要炸裂，「我媽超心疼我下班之後，戴眼鏡穿短褲拖鞋倒垃圾時，披頭散髮還要被狗仔偷拍，害我現在倒垃圾都要化全妝加穿套裝才敢出門，好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？」

