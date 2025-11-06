「黃國昌聯手藍營反年改 吳靜怡酸：柯文哲信念成最大笑話」

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝

[Newtalk新聞] 國民黨團將推動「反年改」作為立院本屆會期優先法案，並在昨（5）日及今（6）日於立法院司法及法制委員會排審，民眾黨團同意停砍所得替代率，馬上遭到砲轟；其中，民眾黨主席暨黨團總召黃國昌，擔任時代力量立委時主張力挺年改，現在居然與國民黨站在一起，受到批評。政治評論員吳靜怡今日痛批，「從罵王八蛋到變成王八蛋，黃國昌讓柯文哲的年改信念變成一樁笑話」。

吳靜怡今日在臉書發文表示，前台北市長柯文哲曾嗆反年改團體是王八蛋，當時那句話，是一個改革者的直覺反應，沒想到8年之後黃國昌，高喊「停止調降年金」，要讓制度回頭、讓改革倒退，從罵「王八蛋」的人，現在變成「制度的守護王八蛋」，這場轉變，不只是政治笑話，更是對整個世代改革信念的背叛。

她提到，「月領5萬的小草，在支持月領5萬退休金的公務員制度？向下剝奪、向上補貼！」。

當年柯文哲講過：「年改真正的問題，是用民國80年的人口結構，來處理民國110年的人口結構。現在是領錢的人多、繳錢的人少，因此就會垮掉」，她指出，這句話是制度誠實的診斷，現在藍白喊停年改，等於說：「沒關係，讓下一代自己想辦法」。

其中最諷刺的是，柯文哲的支持者，多數是月薪是不到5萬元的年輕人、基層上班族與自營小老百姓，「他們在選舉時願意掏出的是一份便當錢、一杯手搖飲的代價，去支持那個對世代正義的理想，但世代正義就這樣被黃國昌在政治交換裡被宰殺」。

她強調，當「小草」支持「老體制」，柯文哲的改革不再是翻轉未來，而是看著黃國昌的行動搭配過去柯語錄自我安慰而已。小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡那些「王八蛋」，現在看來實在有夠諷刺。

