黃國昌聲勢跌谷底「民調居末」…詹凌瑀預測下一步：走向激進或靠紅統路線到藍營「寄投名狀」

民眾黨主席黃國昌近期因養狗仔跟監政敵、疑收賄辦事等爭議，聲勢日漸走低，就連日前匯流新聞網公布的新北市長民調，黃也慘遭墊底。對此，媒體人詹凌瑀今（28日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，黃國昌的聲量已變成他的負資產，而他也都踩到台灣人的兩大禁忌，未來若按兩年條款辭去立委，下一步可能越走越激進，若沒機會發揮，向國民黨寄出投名狀走紅統路線也不無可能。

有關黃國昌在新北市長選舉民調墊底，詹凌瑀認為，匯流這份民調讓大家看到黃國昌所謂的聲量，其實是他的負資產，所以黃國昌最近的新聞，包括養狗仔跟監、長期背骨，影響很大。她說，台灣人對於貪污的包容性還較高一點，但講到背骨，包容性真的很低。

詹凌瑀說，黃國昌一開始背骨民進黨，還可以說是綠營貪汙腐敗，但對於一路陪他走來的時代力量，同樣說拋棄就拋棄，而對於民眾黨，黃國昌也是當跳板看待。



詹凌瑀指出，台灣人對於跟監狗仔，有一種源於白色恐怖不好的印象，這點被黃國昌喚醒，再來是大家厭惡的背骨，這兩個大忌都踩到了，再大的聲量對他都會帶來負面影響。她提到，黃國昌現在都不面對媒體好好回答問題，任何爭議性問題都拒答，去學校演講碰到抗議也躲。



關於兩年條款將辭掉立委，詹凌瑀說，黃國昌下一步可能採取更激進的做法，像是走讀搞破壞此類行動，她認為黃的動作只會越走越激進，或是更靠往紅統派，向國民黨寄出投名狀，若他在民眾黨裡面沒機會，依黃國昌背骨的個性，下一次改加入國民黨也不無可能。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

