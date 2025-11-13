黃國昌聲援旺旺進軍中國棒球 簡舒培譏：人中呂布名不虛傳
〔記者甘孟霖／台北報導〕中國職業棒球「中國棒球城市聯賽」號稱明年開打，其中有台商旺旺集團成立「長沙旺旺黑皮隊」，還有諸多刻意操作，不少球迷質疑根本是「棒球統戰」，民眾黨主席黃國昌卻說「去打個棒球，大家不要這麼嚴肅」。台北市議員簡舒培諷刺說，黃國昌「不懂統戰」也正常，畢竟光是立場「就變變變了好幾次」，「人中呂布」、「百變黃國昌」果然名不虛傳！
簡舒培於臉書貼文表示，頻傳爭議的中國棒球城市聯賽(CPB)最近公布首支球隊「長沙旺旺黑皮隊」的隊徽與隊名，該球隊贊助者就是毫不掩飾親共立場的旺旺集團創辦人蔡衍明，甚至在球隊的宣傳中還煽情宣稱「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」這完全就是拿台灣人熱愛的棒球當統戰工具，狠狠地噁心了球迷一把。
她說，CPB雖還在籌備當中，但無論是聯賽英文名稱與中華職棒高度相似、宣傳海報將台北101與中國知名地標並列，到如今直接有台灣紅統商人贊助球隊喊「回家」，試圖模糊「台灣與中國互不隸屬」立場的意味，只要沒瞎應該都看得出來。
簡舒培批評，黃國昌面對此事竟說「去打個棒球，大家不要這麼嚴肅」，所以在黃眼裡，每逢中國國慶就「祝賀祖國」、看到中國軍演就喊「一點也不能少」甚至鼓吹武統的台灣藝人，也只是去唱個歌、演個戲而已？從台灣發跡卻配合統戰的商人也只是去做個生意？
她直言，最可怕的統戰就是無孔不入的文化統戰，透過一點點滲透、侵蝕、同化，加上在地協力者這種「ＯＯ歸ＯＯ，政治歸政治」的誤導語言，溫水煮青蛙來達到目標。她強調，不反對兩岸交流，但唯有堅守平等尊嚴立場，才有健康有序的交流，對岸任何矮化、吃豆腐，台灣都應該要大聲說不。
她也酸，不過黃國昌不懂也是正常，畢竟光是「立場」這件事，黃就已經變變變了好幾次，大家看著黃從國昌老師一路變成怯戰神、傅隨組織，從黃國昌、綠國昌、白國昌到藍國昌，對他來說大概也只是「去換個顏色跟政黨，不要這麼嚴肅」的事情。
