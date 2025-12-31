黃國昌脫了！秀出超狂六塊肌 自豪：不輸新北消防猛男

民眾黨主席黃國昌曝光增肌減脂成果。（圖：翻攝自黃國昌臉書）

宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今天（31日）公開「健康挑戰完整紀錄片」，首度完整揭露自己一年來的健身成果。他透露從去年11月16日體重94.6公斤、體脂率31.9％的狀態開始，透過柔術、重訓與騎自行車等規律運動，一年後成功瘦身至77公斤，體脂率大幅下降近18個百分點，他也公開自己的上空健身照，自豪說「應該不會輸給新北消防局猛男！」

黃國昌在影片與社群發文中形容，拍攝這部《明年，繼續練》的影片，累積的汗水應該已能聚成溪。心中只有一句話「做，就對了」。他坦言，起初發現身體狀況亮紅燈時相當擔心，隨即下定決心徹底改變生活型態，一年內完全不碰鹽酥雞等高熱量食物，還將運動變成工作之餘不可或缺的一部分。

他也特別感謝教練與協助記錄體脂數據的團隊，笑稱正是這份「天使般耐心、魔鬼式訓練」，才能讓自己每天堅持「收工，明天再練」。不過外界也好奇是否靠「瘦瘦針」或藥物輔助，黃國昌則正面回應，強調以自己現在身體的真實感受，不覺得這次瘦瘦針能帶來的效果。據悉先前他還曾透露自己現在的身材「應該不會輸給新北消防局猛男」也即將推出寫真集。