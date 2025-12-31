黃國昌脫了！秀精實肌肉 喊「寫真集不輸消防猛男」

民眾黨主席黃國昌在臉書分享自己減脂前、後的對比照片。翻攝黃國昌臉書。



民眾黨主席黃國昌積極備戰2026新北市長選舉，他在29日直播開箱競選總部時表示，卸下立委職務後將轉型全職YouTuber，並預告將於今（12/31）天發行個人寫真集，更自評「實力不輸新北消防猛男」。今天中午黃國昌在臉書分享自己減脂前、後的對比照片，他感性表示，自己累積的汗水應該可以聚成溪，強調「做，就對了。」

黃國昌在臉書發文曝光增肌減脂成果，並感性表示，自己累積的汗水應該可以聚成溪了。

黃國昌說，2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了！」

黃國昌回憶，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練。」

黃國昌同時在Youtube頻道上傳紀錄片，並表示獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。

