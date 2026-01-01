娛樂中心／江姿儀報導



民眾黨主席黃國昌近年積極健身、飲控，無論是臉部線條、身形都明顯可見緊實。昨（31日）他趕在2025年末曬出瘦身成果照、推出個人寫真，1年內瘦了17公斤，從過往豐腴身材鬼轉成六塊肌，並把整個過程拍成紀錄片，引發熱議，還相關關鍵詞登上熱搜。對此，百萬YouTuber波特王也在社群PO出八塊腹肌照，放話「出面制衡黃嫌之亂，拯救脆上風景」。





黃國昌脫衣炸「猛男冰塊肌」 波特王狠秀「8塊腹肌」宣戰：制衡黃嫌之亂！

民眾黨主席黃國昌於2025年末曬出瘦身成果，1年內瘦了17公斤，從過往豐腴身材鬼轉成六塊肌。（圖／翻攝 黃國昌臉書）

昨（31日）2025年最後一天，民眾黨主席黃國昌分享健身成果，公開照表訓練、增肌減脂過程紀錄片，1年內成功從94公斤減到77公斤，體脂也從不健康的34％，到如今精實的16％。他還特別放上對比圖，只見身形大消風，原本雙下巴和油肚完全消失，如今渾身充滿力量感肌肉，下顎線條變得緊緻又明顯。

黃國昌脫衣炸「猛男冰塊肌」 波特王狠秀「8塊腹肌」宣戰：制衡黃嫌之亂！

波特王狠秀「8塊腹肌」宣戰，放話「出面制衡黃嫌之亂，拯救脆上風景」。（圖／翻攝波特王Threads）

相關消息被轉發至其他社群瘋傳，黃國昌的驚人轉變嚇壞大批網友。對此，百萬網紅波特王也在昨（31日）晚間在Threads上霸氣PO照宣戰，發文號召健美愛好者一起秀腹肌「出面制衡黃嫌之亂，拯救脆上風景。」。他不讓黃國昌朱美於前，只穿淺灰短褲，露出上半身精壯線條，公開結實「八塊腹肌」。

黃國昌脫衣炸「猛男冰塊肌」 波特王狠秀「8塊腹肌」宣戰：制衡黃嫌之亂！

黃國昌脫衣炫「猛男巨肌」，波特王狠秀「8塊腹肌」迎戰。（圖／翻攝波特王Threads）

貼文一出，超過1.7萬人圍觀按讚，網友留言「謝謝大家端正網路風氣」、「謝謝你修復人類的眼睛」、「座標之力，大家快來波特老師這邊淨化被黃嫌傷害的眼球」、「真的養眼，幸好我沒看到黃嫌的」、「同樣都是肌肉，怎麼你的這麼帥」、「這是最好的葉黃素了！！謝謝波特王救了大家的眼睛」、「感謝您潔淨了我的河道」、「謝謝你拯救了我的眼睛、拯救了大家」、「今天眼睛過多傷害，需要淨化雙眼來收尾！」、「心正人帥，心歪體歪」、「感謝～造福大家的眼睛」、「留友看，撫慰看到髒東西的心理」、「謝波特王仗義相助！還我脆上風景！」、「留友洗眼睛」，也有不少網友響應號召，曬出自己腹肌照。





