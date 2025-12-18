黃國昌臨提通過請監院彈劾卓榮泰 明日立院提案彈劾總統賴清德

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰確定以不副署、不公布施行立法院在野黨通過修正「財劃法」方式抵制立院修法，升高朝野衝突。在野黨陣營則提出「彈劾總統」作為抵制。民眾黨主席黃國昌與國民黨團首席副書記長羅智強、藍委王鴻薇今日在立院司法法制委員會臨時提案，通過移請監察院彈劾行政院長卓榮泰失職。藍白明日也將在立法院院會中提案彈劾賴清德。

民眾黨主席黃國昌與藍委羅智強、王鴻薇今日在立院司法法制委員會臨時提案移請監院彈劾閣揆卓榮泰，並將於隔日立法院會中提案彈劾總統賴清德。（圖／資料照）

黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。

國民黨團立委與民眾黨團明日也將在立院議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣示提案彈劾賴清德。

立法院司法及法制委員會今日由藍營召委翁曉玲排定邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部專題報告，針對立法院三讀通過之法律，經行政院移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行的相關問題與責任進行專題報告。

由於潘孟安拒絕列席，由總統府表示秘書長僅於審預算案與總統府主管法案時才列席備詢為由而未列席備詢。

朝野持續對立陷入僵局，黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇也在會中臨時提案，指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，對於國會三讀通過的財劃法行政院拒絕副署、總統拒絕公布，創下憲政史上嚴重惡例。對於卓拒絕副署之行為，提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。在藍白人數優勢下，提案通過。

