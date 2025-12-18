黃國昌自信「起碼可當部長」 他嗆自我膨脹

▲民眾黨主席黃國昌赴文化大學演講時稱，以自己的學經歷起碼可以當個部長。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.03 ）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前到文化大學演講，並稱以其學經歷「起碼可以當個部長」，對此行政院前政委張景森今（18）日表示，這種自我感覺良好的程度真是令人佩服，黃國昌談話反映出一種自我膨脹與對公共責任的輕忽，而黃國昌雇用狗仔監視政敵、在立法院為個人或政治利益收受資金，這已觸及政治道德底線，政治人格破產，甚至可能涉及貪污犯罪，連做正常人都會被瞧不起，去選立委、縣市長根本就選不上，更遑論「起碼可以當個部長」。

張景森表示，黃國昌昨日在文化大學演講，宣稱以他的學經歷「起碼可以當個部長」，這種自我感覺良好的程度真是令人佩服，黃國昌的談話反映出一種自我膨脹與對公共責任的輕忽。在民主制度中，政治人物並沒有學歷或經歷的門檻，拿自己的學經歷來驕其妻妾都不應該，稱「起碼可以當個部長」，證明他文化素養低落。

張景森說，但政治職位是承擔公共責任、維護制度信任的角色，要求的是一定的道德底線。黄國昌雇用狗仔監視政敵、在立法院為個人或政治利益收受資金，這已觸及政治道德底線，政治人格破產，甚至可能涉及貪污犯罪。

張景森提到，黃國昌如此行徑，連做正常人都會被瞧不起，去選立委、縣市 長根本就選不上，更遑論「起碼可以當個部長」，真希望台下的學生看著他在上面口沫橫飛的時候，以他為殷鑒。

