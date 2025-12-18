黃國昌自吹：我學經歷起碼當部長 律師看傻喊非常可怕：「官癌」末期

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌17日晚間前往中國文化大學演講，主題是「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」，同場的還有國民黨立委吳宗憲，不少學生到場聆聽，該活動也全程直播。黃國昌在演講時稱，如果按照他自己的學經歷，最起碼可以當個部長。陳怡凱律師在臉書粉專「一個律師的筆記本」發文直言，這種官癌末期患者，即使對於同一陣營的自己人，也是非常可怕。

黃國昌前往文化大學與學生座談，該活動全程直播。（圖／翻攝自黃國昌YouTube頻道）

陳怡凱律師撰文寫下【對於自己人也非常可怕的角色】，其實，會講出自己的學經歷「起碼」夠當一個部長，這種人就絕不是給他一個部長職位便會滿足。

廣告 廣告

姑且不說別的，學歷跟當不當部長又有什麼關係？陳怡凱律師說，這種話真正的意思，就是「不甘為人之下」，總覺得自己大材小用、別人對他不夠好。不讓他當部長，他會痛恨；但即使真的讓他當上部長，他也會看著更高的位子，想方設法要把上面的人弄倒， 以便取而代之。

這種官癌末期患者，即使對於同一陣營的自己人，也是非常可怕。那麼，「自己人」可能會怎麼作呢？陳怡凱律師舉例：晚明士人張溥（字天如）雖有進士頭銜，但官運並不特別順遂，索性改走評議時政路線發展影響力，名高一時，繼而再運用影響力設法幫助重臣周延儒二次入閣（《明史》卷288：「周延儒當國…其獲再相，（張）溥有力焉」）。

然而，張溥卻被同黨毒死。張溥死訊傳來，周延儒先是大驚：「天如奈何遽死？」隨即自言自語：「天如死，吾方好做官」，旁人訝異詢問何出此言？周延儒就拿出一本名冊說：「此者天如所欲殺之人也，我如何能殺盡？」（參《霜猿集》）

陳怡凱律師寫道，換言之，張溥權力慾極大，覺得自己可以指使閣臣作這個、作那個。張溥跟周延儒的互動關係如何，可想而知。張溥的死，對周延儒等於是如釋重負，儘管周跟他屬於同一陣營。

當然，當代的政爭通常不會用到這種手段了。但是只要把黑資料放出來，就已經可以做到很多事。陳怡凱律師意在言外表示，而且，真正能夠掌握黑資料的，往往也就是「自己人」。

黃國昌前往文化大學與學生座談，該活動全程直播。（圖／翻攝自黃國昌YouTube頻道）

更多三立新聞網報導

民眾黨提立院延會至1/31！協商「15分鐘破局」 明天院會或將表決

藍白砍「公視董事延任條款」！黨團協商無共識「6分鐘」火速散會

黃國昌提案彈劾！他揭3門檻看傻：這是卸任前的最後一次演出嗎

藍白提案彈劾卓榮泰！黃國昌再喊彈劾總統 國民黨態度曝：有必要就會做

