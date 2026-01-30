黃國昌自打臉？藍白過黨產吳思瑤諷：無下限

▲黃國昌跨時空自打臉？藍白聯手通過黨產，吳思瑤截圖：恥度無下限。（圖／黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 立院院會三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將救國團正式排除於適用範圍並回溯適用。民進黨立委吳思瑤重砲轟擊，指責藍白聯手讓「黨產復辟」，更曬出民眾黨主席黃國昌2016年的發文截圖。當年黃國昌曾痛罵國民黨「做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈」、「恥度無下限」、「沒有悔改可能」，如今卻與藍營聯手，吳思瑤諷刺2026年的黃國昌，終究成了自己口中那個恥度無下限的人。

吳思瑤指出，救國團在威權年代是黨國不分的極致產物，透過青年活動入侵校園、監控異議分子，更是白色恐怖的推手之一。她批評國民黨在表決前不斷以「大眾曾參加救國團」進行社會情緒勒索，甚至以太陽花學運類比救國團侵佔國產，救國團如今已不反共卻仍坐擁特權與民財，做公益絕不是「免死金牌」，國產更不該透過修法變回黨產，讓「國庫通黨庫」的亂象合法化。

此次修法回溯自2016年施行的規定，吳思瑤表示這是不公不義的回歸，憂心救國團此例一開，接下來包含婦聯會在內高達400億元的資產，恐將循此模式全數重回國民黨手中，讓轉型正義破功。她重申，國會拒絕拿公益當遮羞布的團體，台灣社會也無法接受拿人民財產當成政黨私產，此次修法不僅是政治立場的髮夾彎，更是對台灣民主法治的嚴重傷害。



