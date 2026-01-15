黃國昌自提國防預算案慘遭美方駁斥！學者譏：沒半個專業人才在演哪齣

政治中心／綜合報導

針對AIT罕見發聲明，葉耀元分析，AIT鮮少公開介入他國政黨言論，此次大動作澄清，顯見黃國昌說法嚴重扭曲事實。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌14日返台召開記者會，堅決反對行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，宣稱美對台軍購僅約3500億元，並揚言自提預算版本。此說法隨即遭國防部駁斥，美國在台協會（AIT）也罕見發聲明重申支持該預算案。學者葉耀元分析，AIT鮮少公開介入他國政黨言論，此次大動作澄清，顯見黃國昌說法嚴重扭曲事實，「民眾黨一個國防相關專業人才都沒有」。

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，於14日舉行記者會說明出訪成果。他強硬表態，經過與美方高層交流後，反對行政院8年1.25兆元國防特別預算的立場「只有更強烈、沒有軟化」。黃國昌更進一步聲稱，特別預算內容涉及對美5項軍購金額僅約3500億元，並預告將在下週立法院國防委員會機密會議後，提出民眾黨版本的國防特別預算草案。

針對黃國昌的說法，國防部第一時間出面駁斥數據有誤。隨後，美國在台協會（AIT）晚間罕見更新聲明，直接重申立場，並特別援引處長谷立言去（2025）年11月26日的公開談話，明確表示對台灣總統賴清德提出的8年期1.25兆元國防特別預算「表示歡迎」。AIT強調，美方支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，此立場符合《台灣關係法》，也延續歷屆美國政府的長期承諾。

對於AIT罕見的大動作澄清，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元透過臉書「葉教授的國際事務學院」發表嚴厲評論。他指出，黃國昌宣稱訪美後立場更強硬，但AIT隨即發聲明打臉，這顯示出兩種可能：「不是美國政府說謊，就是黃國昌在胡扯他在美國開會的訊息」。葉耀元質疑，在對台立場一致的美國國務院與黃國昌之間，顯然是後者在說謊。

葉耀元進一步分析，一般而言，美國不會干涉其他國家的民主內部競爭，AIT極少公開反駁國外政黨言論。除非該政黨已經到了「把死的說成活的」這種極度誇張的地步，AIT才被迫「特地」公開發言導正視聽。他認為這代表黃國昌與民眾黨的言行已經「太誇張」。

此外，葉耀元也質疑民眾黨內缺乏國防專業人才，既無中央執政資歷，也缺乏對國防部的通盤理解，卻揚言要自提「國防特別預算草案」，根本是演戲。他痛批黃國昌此舉不僅是在欺騙支持者，更是「烏合之眾貽笑國際」，呼籲不要將臉丟到全世界去。

