即時中心／連國程報導

民眾黨團總召黃國昌26日公布自提的國防特別條例，連日引發熱議，學者翁達瑞（陳時奮）今（28）日發文表示，他比對民眾黨版75字的軍購案中，有58字引用政院版，相似度高達77%，而民眾黨卻沒有標註引用來源，翁達瑞批評黃國昌應該為法案抄襲道歉。

杯葛軍購案自提版本 翁達瑞比對逾7成雷同：就是抄襲

翁達瑞在貼文中表示，行政院版的1.25兆軍購案在立法院遭到藍白拒絕審查，黃國昌也是杯葛的立法委員之一，然而黃國昌自己的軍購案版本一推出就被抓包漏字，現在還被比對出與行政院版本多處雷同，而黃國昌卻隻字未提引用來源，翁達瑞批評這種行為在學術界就叫做抄襲，跟高虹安及蔡壁如一樣，而且抄的比例還比她們高。

黃國昌卸任前提軍購案卻漏洞百出 翁達瑞批：應向民眾道歉

翁達瑞說明，黃國昌自行提出軍購案，表示他不滿意行政院的版本，但民眾黨版大幅抄自政院版，表示其實稍微修正政院版即可，並無必要另提新案，翁達瑞說黃國昌必須為耽擱軍購案向人民道歉。不僅如此，翁達瑞還說軍購案事涉高度專業，黃國昌不具軍事專業、沒有足夠具備國防背景的幕僚卻趕在卸任前自提軍購案，目的是在搶聲量，他必須為這種作秀行為向民眾道歉。

原文出處：快新聞／黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲

