黃國昌自提軍購條例！綠喊話所有版本都付委審查：台灣的形勢分秒必爭

記者楊士誼／台北報導

民進黨團呼籲，各版本的軍購條例都應儘速付委審查、實質討論，藍白兩黨應該關注民眾、產業、經濟，儘速支持關稅協議審定，千萬不要拖延和修改。（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨立委黃國昌自提軍購條例，而外界也擔憂政院版軍購特別條例乃至於未來台美關稅協定，恐將遭到藍營阻擋。民進黨立院黨團今（27）日召開記者會指出，軍購條例各項版本，希望都能一起付委審查與討論，而民眾黨在程序委員會「關鍵一票」的劉書彬更應好好表決。黨團也強調，國防部的條例才是最完整的，不應延宕審查，「我們的形勢可謂是分秒必爭」。

鍾佳濱表示，「軍購、關稅，缺一不可」，朝野攜手才能國泰民安，各項版本不怕比較，希望都能在國會充分討論，如果在本會期最後一次院會付委，無論哪一個版本，下會期就能優先審議。他也表示，希望國民黨用實際行動證明，而非像媒體所傳聞的「中南海已經對國民黨擋軍購滿意了，下週一就要到北京做國共論壇」，相信有這消息不是空穴來風。他也指出，而台美關稅協定未來勢必要交付國會審議，因此希望下個會期處理，也誠摯呼籲在野黨「新年新希望，台美關稅協定順利完成審議，希望讓朝野攜手、國泰民安」。

廣告 廣告

沈伯洋表示，立委到底能不能做軍購、能不能提預算、有無違憲問題等雖有很多的疑慮，但是這都要尊重立委的提案權。他強調，最懂軍種需求、最知道現在跟美方談判程度的一定是國防部，因此國防部的版本才是最完整的，才是最契合台灣需求、最能執行的版本。因此應一起付委審查，且必須要盡快。沈伯洋指出，美國不斷地縮短賣軍購的時間，但是台灣卻不斷延宕，一直卡在程序委員會，這會拖到簽署的時間，而後備、訓練、接裝等都會延宕，「我們的形勢可謂是分秒必爭，延宕一兩個禮拜對我們來講都會是很大的問題，更何況是已經延宕數個月」。

范雲表示，國際社會關注的不只是台灣口頭呈現自我防衛的決心，而是具體行動和行動效率。如果國會能夠速審特別條例，就表示台灣願意投入資源、承擔責任，有助於鞏固盟友對台灣防衛跟合作的信心。她認為，如果台灣在這麼高的安全風險下立法還延宕，很容易被誤判是政策搖擺、內部共識不足，對台灣的安全風險而言是增高的。她也呼籲週五讓行政院版國防特別條例付委，下個會期速審。

陳培瑜呼籲，民眾黨在程序委員會中身為關鍵一票的劉書彬，在美國國會議員面前亂講話被打臉，回到程序委員會之後應好好表決，就有機會讓軍購、關稅協議、總預算等付委審查。而黃國昌說還要跟國民黨討論，國民黨跟藍白之間到底是抱持著什麼的心態進行協議？她指出，中國對國民黨喊話「統一後無中華民國」。但到目前都沒有等到國民黨還有民眾黨的回應，只敢說要提告媒體，卻不敢對中國喊話，可想而知藍白不敢向中國推銷台灣的民主自由，也不敢告訴中國他們在台灣到底表現得好不好。

陳培瑜直言，就中國、習近平、共產黨的角度而言，國民黨就是一個騙子，騙自己人、騙中國人、騙美國人。「我就再次呼籲禮拜五回頭是岸，讓台灣人看見你們保家衛國的決心，讓台灣人看見你們願意攜手團結，讓台灣人看見朝野合作是有可能的」。

張雅琳指出，上週鄭麗君率領了行政團隊從美國談了非常好的條件，讓關稅降到15%，讓各產業都能受益。自己再過去一週遇到很多傳產界朋友，都對談判結果表示肯定，甚至說「正常人都知道這是一個好的這個條件」。然川普針對韓國關稅條件生變，讓汽車、木材、藥品的關稅要從15%漲至25%，韓國股市也因此受影響。

張雅琳呼籲，藍白兩黨應該關注民眾、產業、經濟，儘速支持關稅協議審定，也千萬不要拖延和修改。「因為我想台灣的產業、台灣的經濟、台灣的股市都經不起這樣的打擊」。她也表示，大家常說「好想贏韓國」，但是關稅千萬不能贏韓國，因此一定要支持加速審定關稅協議。

更多三立新聞網報導

民眾黨版軍購條例曝 陳培瑜識破酸爆「淘寶版拚多多條例」：荒謬到不行

柯文哲脫口「你讓人工生殖法過、軍購案我處理」陳培瑜轟：拿人民當籌碼

協商破局！藍白提總預算先放行718億元 綠營不滿離席明立法院會再戰

黃帝穎律師：黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變

