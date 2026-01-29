黃國昌自提軍購條例 翁達瑞比對政院版：逾7成雷同「就是抄襲」須向全民道歉

[Newtalk新聞] 民眾黨立院黨團總召黃國昌26日公布自提軍購特別條例，卻被抓包第一條就缺漏字，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）也比對民眾黨版，75字的軍購案中，有58字引用行政院版，重複的內容高達77%，他直言，黃國昌的行為就叫抄襲，必須向全民道歉。





翁達瑞28日發文提及，行政院提出的1.25兆軍購案，立法院仍拒絕付委審查，但杯葛的黃國昌竟提出自己的版本，卻被發現抄襲漏字，將「提升聯合作戰效能」寫成「提升聯合作效能」，他比對了兩份文稿內容有重複的內容。

廣告 廣告





「抓抄襲是我的學術專長」，翁達瑞發現，黃國昌版第一條共有75個字，有58字引自行政院版，佔比高達77%，但黃國昌並無標註引用文字的來源，照學界定義，黃國昌的行為就叫抄襲，跟新竹市長高虹安、民眾黨前立委蔡壁如一樣的罪行，且百分比最高，黃國昌必須對此嚴重的文字抄襲行為，向全民道歉。





翁達瑞強調，根據學界標準，兩份文稿有連續7到10字相同，就有抄襲嫌疑，若有連續20字的相同內容，巧合的可能就可排除，黃國昌的軍購案與行政院版有58字完全相同，「抄襲罪行鐵證如山」，他直言，不敢相信黃國昌竟墮落到這種程度，更驚訝的是，事發後，黃國昌竟然不置一詞，好似什麼事都沒有發生。





翁達瑞直言，黃國昌領取人民薪俸，卻把「立法」委員當成「抄法」委員，黃國昌另提軍購案，顯示他不滿意行政院版，但另提新法卻又大幅抄襲，顯示政院版只要稍微修正即可，黃國昌必須為怠忽職守、欺瞞行為、耽擱軍購案、作秀行為向人民道歉。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨中常委選舉在即 馬郁雯爆：陳玉珍力挺的「他」恐成國安破口籲徹查

陳智菡才批海馬士82套沒必要 網揪民眾黨自提版本也要買：作秀還自打臉！