黃國昌自提軍購！國防部曝「少這些」恐打掉重練：預算差超過10億得重審

記者楊士誼／台北報導

政院版國防特別條例遭10次阻擋，民眾黨也自提軍購條例。國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今（29）日接受專訪時指出，若預算編列沒有按「整體獲得規劃書」進行將與事實脫節，「如果把預算項目全改了，就得把預算書表徹底改了，那是重新核定的程序」。他也強調，國防部在機密專報中「一項一項，包含金額」向國會交代清楚，只要有參加機密專報，絕對能看到詳細數目。

國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，軍購前期作業時間比較長，許多東西要跟美方有密切協調，基於台美雙方的默契，不會在這時敲鑼打鼓的對外宣布。但當美方完成知會國會等程序，不管在立法院機密會議報告，或公布公開資料作說明，「怎麼樣跟大眾溝通我們其實一直都非常重視」。

廣告 廣告

黃文啓則指出，所有文件都經過非常嚴格的審視，在預算書表中就是依據整體獲得規劃書的「期程工項」排列特定武器系統每個年度的進度與所需預算，若預算編列沒有按照「整體獲得規劃書」進行，將與事實完全脫節，而規劃書中包含「主要武器裝備」、「附屬工程」、「後勤維保」、「接裝訓練」和相關行政費用。若只列了主要武器裝備而忽略其他部分，將與整體獲得規劃書完全無法吻合。「目前特別預算裡所有預算書表已經在行政院審議完畢，就等特別條例通過後馬上送。如果把預算項目全改了，就得把預算書表徹底改了，那是重新核定的程序」。

黃文啓強調，在軍購的建案作業規定中，預算額度差異只要超過10億元以上，就得重新審查，必須從國防部內部程序開始從頭來過，一旦「系統分析」被改動，需重新審查、重新投票與核定「7天內要送預算書表根本不可能做得到，這是事實」。他強調，在野黨若要提出軍購特別條例的版本或項目，強烈建議依照國防部建案作業規定中「已完成工項」的文件去做，否則到時一定得把行政院核定的文件打掉重練，形同程序全部再來。

至於軍購公布程度到哪？黃文啓說明，此次公開資料中五個軍購項目都全數列出，無人機／艇也敘明項目，是非常詳盡的，自己身為國軍史上第一個處理四個特別預算案項目的人，在過往通常僅列項目，例如F-16C/D Block 70僅列「新式戰機66架」，但因應在野要求，國防部在機密專報中「一項一項，包含金額」向國會交代清楚，只要有參加機密專報，絕對能看到詳細數目。

黃文啓進一步指出，依據我國現行法律跟美國「安全管理手冊」規定，軍售案在還沒知會國會之前，雙方皆列為機密，這是必須遵守的。而台美共同採購屬於國與國協議關係，因屬於機密，為目前不能公開的細部內容，但有參加機密專報的立委都知道，國防部所做的資料是非常詳盡的。

更多三立新聞網報導

立法院將休會！總預算卡關154天 行政院喊速審總預算、別再審爭議法案

藍白再擋預算！吳欣岱嘆「拿代孕法案當政治交換」：非常無力

陳菊請辭！被問是否祝她早日康復 柯文哲尷尬口吃：引誘我講人家壞話？

出席內科晚會 賴清德對台下喊話：若你認識立委「請他們快審查總預算」

