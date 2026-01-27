黃國昌自提軍購！綠酸「內容跟維基百科一樣」：寫得很爛還要花2週

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委黃國昌任期剩下最後五天，卸任前卻拋出自行提出的軍購特別條例，卻因法案內容漏洞百出挨轟。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今（27）日直言，黃國昌的法案寫得很爛，當中把軍購金額跟項目寫死，光碰到匯率波動就會產生問題；而項目、金額也和維基百科一樣，可說是「第一次維基百科軍購就上手」。沈伯洋也強調，民進黨不會在程序委員會擋下提案，因為他們和藍白不一樣。

民進黨團上午召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，沈伯洋表示，不管法案寫得再爛，還是希望所有的版本都能夠進入委員會討論，「但是這個寫得很爛」。他指出，漏字只是非常小的不專業，還把「非紅供應鏈」、「台美合作」全部拿掉，這其實是非常不專業的做法。因這規範台灣要怎麼跟民主同盟合作、建立非紅供應鏈。他也指出，更不專業的是草案第四條中把金額跟項目寫死。沈伯洋質問，光是匯率的問題一旦出現，中間的價差可以到好幾百億，購買項目、數量就會出現問題。

廣告 廣告

沈伯洋也指出，草案第五條更規定每一年還要立法院同意才能送預算，可說是「帝王條款」。「這是一個非常進階的做法。2024 年他們亂砍預算、2025年叫不審預算，現在是不准你送預算來，我覺得這真的是天才」。他也強調，軍購大部分都是多年度的，改成一年一期就是要讓廠商跑掉。而第四條明列項目跟金額，更是把現在正在談、還沒有知會國會的機密事項全部列出，恐讓軍購談判全部重來。「但是再怎麼不專業，他寫出來的法案也應該跟專業的版本一起到委員會討論，我們不會在程序委員會擋下，我們跟他們不一樣」。

黨團書記長陳培瑜批評，黃國昌跟民眾黨團就是不懂裝懂「瞎掰、胡扯、不尊重專業」，更是心態可議、態度可恥。她指出，未來藍白也可能說「我有給你錢啊，是你們能力不足買不到」，繼續說是民進黨不讓台灣國防進步，「我先預告，未來民眾黨團換上新的立委一定會這樣說，這就是藍白的手段，大家還看不清楚嗎？」陳培瑜痛斥，藍白根本是在欺騙支持者，讓人以為有法案行政單位就可以好好做事，但提出這麼爛的條例，要行政機關怎麼好好做事？

黨團幹事長鍾佳濱也重申，特別預算的精神就是考量到軍購從研發到交貨都需要相當長的期程，因此必須明確地給一次性的合約，而跟美國購買先進裝備，若沒有確定是「非紅供應鏈」，美國也不會把它的先進軍備交給台灣。

沈伯洋另指出，民眾黨版軍購條例第四條寫的項目跟金額其實跟維基百科一模一樣。黃國昌第一次「維基百科軍購就上手」，飛一趟美國、看一下維基百科，還要寫兩個禮拜，有點微妙。他強調，黃國昌可能已經在暗示有多少屬於機密，而每一個項目都有分成機密跟非機密，黃國昌等於將非機密項目全部條列完整，「這其實是會出問題的」。他也批評，黃國昌做了那麼久的立委，法案內容還寫得如此不專業，顯然是一個非常大的問題。

更多三立新聞網報導

批民眾黨版國防條例「外行還自以為是」 王定宇：為什麼要扯國防後腿？

斷言許甫選不上、陳智菡是小丑 486先生：2026就是民眾黨消失的一年！

殺雞儆猴！川普調升南韓關稅 作家：韓國是雞、猴就交給藍白決定了

漏洞百出！黃國昌自提軍購條例挨轟 林楚茵：背地裡給中共留後門

