黃國昌自提軍購！翁達瑞揪抄行政院版「就是抄襲」：必須向全民道歉

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌自提軍購提案，內容、缺字等問題引起批評。旅美教授翁達瑞今（28）日表示，黃國昌版提案第一條中共有75個字，有58字引用自行政院版，佔比高達77%，卻並無標註引用來源「黃國昌的行為就叫抄襲......必須向全民道歉」。翁達瑞也直言，不敢相信他墮落到這種程度，而更驚訝的是，事發之後黃國昌竟然不置一詞，好似什麼事都沒有發生。

翁達瑞表示，比對了兩份文稿內容有重複的內容，發現黃國昌版草案第一條共有75個字，有58字引用自行政院版，佔比高達77%，黃國昌並無標註引用文字的來源。他強調，依照學界定義，黃國昌的行為就叫抄襲，罪行與高虹安、蔡壁如一樣，而且百分比最高，針對這個嚴重的文字抄襲行為，黃國昌必須向全民道歉。

翁達瑞指出，黃國昌是有給職的立法委員，領取人民薪俸，職責就是立法，黃國昌卻把「立法」委員當成「抄法」委員，必須為他的怠忽職守向人民道歉。而黃國昌可以引用行政院版的法案，但不能隱瞞引用的事實，讓人民誤認他是法案的原始作者。黃國昌擁有美國名校的博士，深知文字抄襲的嚴重性，必須為他的欺瞞行為向人民道歉。此外，黃國昌另提軍購案，顯示他不滿意行政院版；另提新法時，黃國昌卻又大幅抄襲，顯示政院版只要稍微修正，黃國昌並無另提案的必要，必須為耽擱軍購案向人民道歉。

翁達瑞也表示，軍購具有高度專業，法案的草擬屬行政權。黃國昌不具軍事專業，立法院也無足夠的國防幕僚。黃國昌在卸任前另提軍購案，目的在搶聲量，必須為他的作秀行為向人民道歉。他直言，看到黃國昌抄襲的軍購案內容，「我不敢相信他墮落到這種程度。更讓我驚訝的是，事發之後黃國昌竟然不置一詞，好似什麼事都沒有發生」。

翁達瑞痛批，根據學界的標準，兩份文稿有連續7-10字相同就有抄襲的嫌疑。若有連續20字的相同內容，巧合的可能就可排除，抄襲鐵證如山。「黃國昌的軍購案與行政院版有58字完全相同，抄襲罪行鐵證如山，黃國昌應該向全民道歉！」

