黃國昌自曝已簽立委辭職書：陳昭姿由柯文哲處理

兩年條款有例外？黃國昌證實「今早已簽辭職書」。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

立法院本會期延會至1月31日，民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委將在月底卸任。民眾黨團總召黃國昌今（5日）接受專訪表示，自己今天早上已經簽好辭職書，至於白委陳昭姿的部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，其他人兩年條款不受影響。

民眾黨創黨主席柯文哲上周陪立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母，被問到白營「兩年條款」時，柯文哲對陳昭姿是否續留立院語帶保留，引發外界議論。黃國昌自曝，今天已先簽署立委辭職書，會將各個委員辭職書陸續收齊。被問到這是否代表已辭立委？黃國昌澄清「沒有。就是先簽。」因為有些行政流程要跑，所以仍會等到1月31日送出，這樣2月1日才有辦法讓新委員在最短時間內接上，「有些紙本作業是中選會、內政部要跑，民進黨政府無恥程度也要算入，而這空窗期會搞多久、會不會在裡面上下其手，都是我們必須要先預防的事情」。黃國昌說，自己不是辭了就撒手不管，每週二、週五還是要跟新立委開晨會，還有很多其他事情要做。

至於陳昭姿的兩年條款是否可能有意外安排？黃國昌說，先前黨代表大會決定維持兩年條款制度，除非柯前主席另有指示。對於代理孕母版本，黃國昌認為，柯文哲的確有拜會民進黨團的必要，因為國民黨團針對此事卡關已久，而站在民眾黨團的角度，如果藍白版本不一致，的確有綠白合作的可能性，問題是過去一年多以來，都是民進黨立委在攻擊陳昭姿「如果要通過行政院版本，那就沒有什麼好講。」黃國昌說，民眾黨團希望推動代理孕母，但明年度總預算案是另外一回事。