黃國昌自曝與藍營討論對付賴清德手段 綠黨團批自證己罪：不就是黑箱協商？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對行政院決定不副署再修版財劃法，民眾黨主席黃國昌今（17）日在節目上稱，若總統賴清德走憲政對決路線，將做好長期抗戰的準備，更稱已和國民黨開會討論因應手段，不排除在未來走上街頭。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，藍白兩黨先私下談好，再要求立法院長韓國瑜執行，這不就是黑箱協商？

鍾佳濱說，現在黃國昌跟國民黨講好要一起長期抗戰，這不是黑箱的協商是什麼？（資料照）

鍾佳濱今早在立法院受訪認為，黃國昌就是自證己罪，過去在擔任時代力量立委時，黃國昌就最喜歡去衝撞所謂的「黑箱協商」，認為只要藍綠黨鞭待在一起，不管是喝咖啡或抽菸，都要衝進來說「吼！你們搞黑箱協商！」

鍾佳濱說，現在黃國昌跟國民黨講好要一起長期抗戰，這不是黑箱的協商是什麼？兩個黨先私下講好了，再要求韓院長按照他們的決議來執行，或要求韓院長取消黨產條例的協商，這就是典型的黑箱合作、逃避社會監督，既然他自己承認了，就留待給社會自有公評。

此外，藍委游顥提案修「黨產條例」，主張將救國團排除在外，原訂今日召開黨團協商，國民黨卻臨時取消，媒體報導是因民眾黨立委不會出席，黃國昌認為應該等平息助理費除罪化風波。

鍾佳濱指出，其這是民眾黨一貫手法，對一些爭議法案，怕被指責前後不一、雙標，所以選擇缺席或不投票，像上週五倒改年金的表決，民眾黨表面上有自己的提案，但在表決國民黨版本時，卻選擇不參與表決，護航國民黨通過倒改年金的制度。

鍾佳濱說，民眾黨、黃國昌過去口口聲聲說要追討黨產，但他們不參與協商形同缺席，甚至還施壓要協商延期，但協商是依照立法院職權行使法召開，協商期本來就只有一個月，時間一到還是會交付表決。

鍾佳濱表示，這種例子國眾已經示範好幾次了，民進黨一直主張要有實質有效的協商，然而他們不但沒這麼做，甚至為了避免立場被社會質疑，乾脆缺席協商、施壓延期，等著看未來黨產條例在立法院表決時，是否會重演倒改年金方式，以棄權、不參與投票來逃避社會的譴責。

