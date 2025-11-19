黃國昌自曝蘇巧慧鼓勵他選新北市長到底 蘇巧慧這樣回應……

2026年新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌(白衣者)有意參選。(資料照，記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今(19)日會面，輿論聚焦2026年新北市長選舉是否可能藍白合，黃國昌聲稱民進黨立委、有意參選人蘇巧慧透過許多管道鼓勵他參選。對此，蘇巧慧回應，她向來就是做好準備面對「一對一的選戰」，「從未透過任何管道希望誰能選到底」，對於有意參選人都給予祝福與尊重。

蘇巧慧說，她參選是因為對新北市有感情，希望新北發展更好、市民生活更好，她會延續在國會的好表現、地方的好政績，爭取為400多萬位新北市民服務的機會；她「向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底」，也持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰，任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

