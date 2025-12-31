黃國昌自爆推個人寫真集！她狠酸：「人格」脫得這麼乾淨赤裸，確實比猛男秀重口味

黃國昌自爆將推出個人寫真集，還自誇「不輸新北消防猛男！」詹凌瑀直呼令人噴飯，年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，29日晚間透過直播開箱位於新北市的競選總部，自爆將在今（31）日發布個人寫真集，還自誇「不輸新北消防猛男！」，如果大家看了覺得不錯，還能印成月曆。對此，媒體人詹凌瑀直呼令人噴飯，並痛批，消防員是「出生入死」救火，黃是「出賣靈魂」玩火，到底哪來的自信可以比？

「2025 封關盤點：年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬」，詹凌瑀發文回顧今年台灣政壇的荒謬劇，直言「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，想不到第二人選，這一年，大家都見證了昔日的「戰神」如何一步步活成自己曾經最討厭的模樣。

「淪為政治狗仔，格調全無」、「成立凱斯國際，收錢辦事」、「為了藍白合，膝蓋軟得徹底」，詹凌瑀直言，黃國昌嘴上喊居住正義、司法改革，卻被踢爆私下組狗仔隊偷拍政敵，「這不是監督，這是下流」。而「凱斯國際」的成立，徹底撕下黃清高的假面具，原來所謂的揭弊，背後都有標價；原來正義的秤陀，是用金錢來衡量的。

詹凌瑀痛批，黃國昌為了政治紅利，跟國民黨眉來眼去早就不是新聞，從原本的誓不兩立，到現在為了藍白合甘願當小弟，昔日的骨氣在哪裡？現在的黃國昌，只剩下滿滿的算計。

「最讓人噴飯的，是今天的壓軸笑話」，詹凌瑀驚呼，黃國昌竟然說今天要發布「個人寫真集」，還大言不慚說比「新北消防猛男月曆」更有吸引力，她嘲諷，這本寫真集絕對值得出，畢竟黃國昌在 2025 年把自己的「人格」脫得這麼乾淨、這麼赤裸，確實比猛男秀還要重口味。

