黃國昌自稱更有幹勁、懂對付民進黨？李四川：每個人都有每個人特色

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨徵召黨主席黃國昌參選新北市長，國民黨呼聲很高的人選、台北市副市長李四川今（5日）被問怎麼看黃自認比他有活力、有幹勁、更懂怎麼對付民進黨，李四川回應，每個人都有個人的特色，當然黃國昌的優點也值得他學習。

李四川下午主持北市都委會，針對輝達台灣總部落腳北士科T17、18基地的地上權計畫書及權利金昨通過台北市區段徵收及市地重劃委員會審議，媒體詢問，輝達案是否為中央、地方合作成功範例？李四川回應，當然輝達是地方跟中央真的是合作促成，「這裡我要謝謝我們內政部劉部長，說實在，給我們很多的幫忙。」

李四川強調，輝達留在台北市，不只對台北市，對整個台灣AI的產業都是有很大的幫忙。

媒體也關注，是否最近有與新北市副市長劉和然見面，李四川說，「我尊重我們黨部的安排，謝謝。」

現場記者又問，怎麼看黃國昌自稱比李四川有活力、有幹勁，且更懂對付民進黨？李四川指出，每個人都有個人的特色，那當然黃國昌的優點，「值得我去學習。」

至於是否預計農曆年前請辭，李四川僅回「謝謝」，並為多做回應。

