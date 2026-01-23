黃國昌自稱紫雲黃氏 黃智賢開酸「拿祖先當遮羞布」

黃智賢（右圖，翻攝臉書）批評黃國昌（左圖，資料照）自稱「紫雲黃氏」，只是拿祖先當遮羞布。



民眾黨主席黃國昌日前登上前國民黨立委蔡正元的節目，大談自己祖先來自中國福州紫雲，是紫雲黃氏。對此，台南市長黃偉哲胞妹、媒體人黃智賢今（1/23）批評，黃國昌利用「紫雲」二字幫自己洗地，把祖先當成遮羞布，讓紫雲二字蒙羞。她提到，紫雲是祖父當年特別為她隨母姓的弟弟、軍事專家蘇紫雲取的名字，是黃家重要堂號。

黃國昌日前和蔡正元上演大和解，他提到，每年清明節掃墓的墓碑上刻著「紫雲」，每年祭祖時看到，就知道祖先來自什麼地方。

對此，黃智賢表示，紫雲是祖父當年為弟弟特別取的名字，是黃家重要堂號，如今卻有人突然利用「紫雲」兩個字幫自己洗地，利用祖先作為轉換政治路線的手段。

她提到，黃國昌從學生時代，就一直以激烈的台獨反中立場，讓台獨大老們，對他極致愛護。2012年以反媒體壟斷進入政治，2014年參加太陽花，中研院副研究員翹班一個月照領薪水，以國昌老師之姿，做太陽花指導者。後來太陽花反服貿成功，2016年論功行賞，黃國昌第一次當上立委。他靠的是台獨青年的崇拜，是獨派大老的溺愛，是蔡英文的大力提攜。

黃智賢指出，2019年黃國昌和網紅辦了一場反紅媒造勢 間接促成民進黨立了《反滲透法》，但黃國昌真的恨國民黨嗎？真的如同黃所說的「不要懷疑，我消滅國民黨的決心」嗎？當然不是。

黃智賢直言，黃國昌的人格特質就是用最極端的手段，做最精緻的利己主義者，不管是統獨、核電、軍公教退休金，只要利益需要，他都可以提出相反的主張，用任何手段達到目的。

黃智賢說，如今黃國昌再過幾天就不再是立委，不再有立委保護傘，所以需要轉換，親美反中要少一點，親中反美要加大力度。此時「紫雲堂」就該出場了，黃國昌在這轉換的當頭突然想到祖先，利用紫雲堂跟開元寺，要為自己多年的多行不義，跟即將來的司法問題尋找救贖，把祖先當遮羞布，用祖先幫自己洗地，還得是黃國昌才做得出來。

