黃國昌自稱「紫雲黃氏」掀熱議 卓冠廷嘆：以出賣換得榮華富貴者讓這2字蒙羞

民眾黨主席黃國昌日前接受國民黨前立委蔡正元專訪，他提及自己的祖源為「紫雲黃氏」，引起了熱議。對此，新北市議員卓冠廷今（23）日則轉發黃智賢「紫雲是祖父的叮嚀」貼文嘆，「我的同仁昨天一知道黃國昌也是紫雲黃氏，臉上並沒有任何笑容，只覺得尷尬、丟臉」。

黃國昌日前接受蔡正元專訪，2人除了演大和解，甚至還稱，每年清明節祭祖之際，就會看到墓碑上面刻有「紫雲」，是源於福建，蔡正元21日於臉書分析後說，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，「他的祖先獻建『開元寺』，更是功在漢傳佛教。」

對此，黃智賢今天發文並且列出19點嗆，如果心中有紫雲，為什麼只有在政治窮途末路時，才忽然提紫雲？更不要把「紫雲」2個字，當成行走中國的通行證，「不不不，他（黃國昌）不愛中國，也不愛台獨，也不愛美國愛恨只與此刻利益有關，紫雲，對他，不過是劇本與道具」。

卓冠廷稍早則發轉發黃智賢的貼文並說，他的同仁昨天一知道黃國昌也是紫雲黃氏，臉上並沒有任何笑容，只覺得尷尬、丟臉，「人品不端，一生不斷出賣他人，以出賣換得榮華富貴者。是讓紫雲2字蒙羞。」宗族不是工具也不是通行證。是一種自我期許，以及更嚴厲的自我要求。

