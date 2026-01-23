黃國昌自稱「紫雲黃氏」 黃智賢爆氣：你人品不端讓黃家紫雲堂蒙羞

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌和前國民黨立委蔡正元上演大和解，他還說自己的祖源是「紫雲黃氏」。這讓台南市長黃偉哲的胞妹、媒體人黃智賢今（23）日爆氣直呼，紫雲是祖父當年特別為她隨母姓的弟弟、國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲取的名字，是黃家重要堂號、莊嚴叮嚀，如今卻有人用這兩個字洗地。她轟，黃家重視誠實與品格，是不貪不取，以人格換榮華富貴，以偷搶拐騙換青雲直上，是紫雲堂所鄙，人品不端者讓紫雲二字蒙羞。

黃國昌親自到了蔡正元的節目，兩人上演大和解，黃國昌還稱，每一年清明節要拜拜墓碑上就刻了「紫雲」，是在福建那邊 ，每一年祭祖時就會看到，知道祖先是從什麼地方來。

對此，黃智賢不滿說，紫雲，是祖父當年，為她隨母姓蘇的大弟蘇紫雲，特別取的名字，紫雲是黃家的重要堂號，祖父是叮嚀弟弟，莫忘是黃家子孫，那是何等莊嚴的叮嚀。如今，卻有人突然利用「紫雲」兩個字，來幫自己洗地，利用祖先，作為轉換政治路線的手段。

黃智賢說，黃國昌從學生時代，就一直以激烈的台獨反中立場，讓台獨大老們，對他極致愛護。黃智賢說，太陽花反服貿大成功，逼得國民黨潰散後，2016年論功行賞，黃國昌第一次當上立委。

黃智賢指出，黃國昌真如自己一直說的，「不要懷疑，我消滅國民黨的決心」，當然不，表演恨，是因為黃國昌認為，「反藍反中地悍將」這樣的標籤，對他直上青雲太有效，但是他害怕選舉，他要的位子，是不用選的不分區立委，當他經過一系列的表演，還是換不到不分區以後，他萬分失落，確認他無法遞補上不分區立委以後，開始看上柯文哲，把他自己創立的時代力量搞垮以後，帶槍投靠，跳槽到民眾黨，而他的同志，竟是媒體報導才知道，已經被他背叛。

黃智賢指出，2023年選舉時，黃國昌痛罵侯友宜、趙少康，更幾次大聲說謊，說柯文哲的民調是第二名，快要贏賴清德了，開票以後，許多藍營的朋友，才知道自己被他騙了，靠利益交換，他輕鬆換到第二次掌握權力的機會，如願以償，當上不分區立委。

黃智賢表示，黃國昌是民眾黨黨團總召，加上，藍白票數、席次過半，所以，黃國昌立刻表現得跟國民黨水乳交融，「被他長期痛罵的韓國瑜、傅崐萁、顏清標跟派系家族。都成為他的親密好朋友」。

「他可以過任何他要的法案。他可以為所欲為，無所不為。又趕上柯文哲因貪污案被羈押，居然撈到一個現成黨主席。這一次那個爽啊！」黃智賢大酸，雖是在野黨之名，卻如皇帝般朕即天下，掌握實權，黃國昌不是愛恨分明，而是，不管愛或恨，都只是目標明確的表演。

「黃國昌這兩年，貨真價實的享受了狐假虎威的利益」，黃智賢痛批，任何品質低落的預算審查，跟教科書等級的違憲預算或法律，都可以心想事成，而這段期間，媒體爆料，黃國昌的狗仔集團還擴大跟監偷拍的規模，還疑似，一手拿傳產財團的錢，一手在立院質詢。

黃智賢直指，黃國昌的政治立場與主張，賞味期不是時間，而是以他的利益為目的，幾乎每件事，只要利益需要，他都可以用極端的手段，提出相反的主張，台獨反中，就要不擇手段的台獨反中，要砍軍人年金，就要用最極端甚至殘忍的手段砍年金，這是一種人格特質，用最極端的手段，做最精緻的利己主義者。

「表演，就要極致」，黃智賢說，黃國昌習慣以說謊，以組織性，長期偷拍，偷窺，目的是控制，而如今，一切失去控制，再過幾天，他不再是立委，新北市長，根本連威脅國民黨李四川的能耐都沒有，黨主席的權柄，自從柯文哲交保以後，就沒有了，且表演反美過火，得罪了美國，加上觸犯法律好幾條，「過了1月，不再有立委保護傘，他的天要塌了」，所以，他需要轉換，需要過場。

「親美反中要少一點，親中反美的劇本，要加大力度，開始傾情表演」，黃智賢直言，黃國昌當然不是因為真的愛中國，只要有利益，誰都可以出賣，也可當街認爹娘，而是因為，「他現在急需大陸做靠山」，所以，要開始鋪陳尋根、文化、炎黃子孫，某些人，一生以出賣作為往上爬的階梯，紫雲堂，是該出場的時候了。

「綠黃白藍，都只是道具。所以，突然把紫雲堂拿出來，作為自以為的登陸入場券」，黃智賢痛批， 利用紫雲堂跟開元寺，要為自己多年的多行不義，跟即將來的司法問題，尋找救贖，當然完全毫無窒礙，把祖先當成遮羞布，用祖先幫自己洗地，還得是黃國昌，才做得出來。

黃智賢指出，紫雲堂的黃家子孫，千千萬萬，各行各業，成就不論，黃家重視的是誠實與品格，是不貪不取，重誠信，重言諾，「以人格換榮華富貴，以偷搶拐騙換青雲直上，是紫雲堂所鄙」。她痛批，人品不端，一生不斷出賣他人，以出賣換得榮華富貴者，是讓紫雲二字蒙羞。

黃智賢怒轟，不要把紫雲兩個字，「當成行走大陸的通行證」，黃國昌不愛中國、不愛台獨，也不愛美國，愛恨只與此刻利益有關，只對任何阻礙他此時利益的人或路線，才有激烈的仇恨，才想徹底剪除，紫雲，對黃國昌而言，不過是劇本與道具。

