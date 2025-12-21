黃國昌自稱「起碼可以當個部長」張景森：顯示他對公共責任的輕忽

民眾黨主席黃國昌17日晚間赴中國文化大學參與「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」演講。 圖：翻攝黃國昌ＹＴ

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌17日晚間在中國文化大學參與「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」演講，他在演講中表示：「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」。對此，前政務委員張景森：「」

張景森在臉書發文寫道，黃國昌在文化大學演講，宣稱以他的學經歷「起碼可以當個部長」。這種自我感覺良好的程度「真是令人佩服！」民主制度中，政治人物並沒有學歷或經歷的門檻。正常人不會拿自己的學經歷來炫耀自己或驕其妻妾，更何況拿它來說自己「起碼可以當個部長」，好像當個部長還委屈了他！

張景森指出：「這種目空一切的人當上部長，除了作威作福以外，很難想像他會如何對待那些必須崇拜他的百姓。黃國昌的談話除了反映出自我膨脹外，也顯示他對公共責任的輕忽。政治職務是承擔公共責任、維護制度信任的角色，要求一定的道德底線。有沒有資格當部長是由別人來判定。」

張景森續指：「黄國昌雇用狗仔監視政敵、在立法院為個人或政治利益收受資金，這已觸及政治道德底線，政治人格破產，甚至可能涉及貪污犯罪。如此行徑，連做正常人都會被瞧不起，去選立委、縣市長根本就選不上，更遑論『起碼可以當個部長』。真希望台下的學生看著他在台上口沫橫飛，可以想到一句台灣話『膨風水蛙殺無肉』，以他為殷鑒！」

