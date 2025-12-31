黃國昌自誇寫真集不輸消防猛男！吳靜怡：端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉

黃國昌今天在臉書大秀肌肉照，吳靜怡直言，端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉，並嘲諷，為何不用電子檔？這樣才能放在前主席柯文哲的資料夾啊！ 圖：取自黃國昌臉書

[Newtalk新聞] 表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，29日晚間直播開箱位於新北市的競選總部，自爆將在今（31）日發布個人寫真集，還自誇「不輸新北消防猛男！」。對此，政治評論員吳靜怡直言，端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉，並嘲諷，為何不用電子檔？這樣才能放在前主席柯文哲的資料夾啊！

黃國昌今天在臉書大秀肌肉照，發布自己瘦了一圈的紀錄片，他說，累積的汗水應該可以聚成溪了；在2025年的最後一天回顧，所有的過程其實就只是「做，就對了」。

對此，吳靜怡發文表示，大家聽到「寫真集」到的瞬間，想到的絕不是黃國昌有多帥、腹肌有八塊，而是柯文哲被檢調扣押硬碟中，那個「Women」資料夾裡面舒淇的「寫真集」，黃國昌在2025最後一天宣告出寫真集的行為，對小草來說，就是揶揄柯文哲獲得聲量、偷臭柯而已。

針對黃國昌自比新北市消防局猛男月曆，吳靜怡直言，黃就是端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉！新北市民要的是政策白皮書，不是什麼寫真集，「黃國昌為什麼不出數位usb的就好，方便讓柯文哲存入硬碟、小草拿來珍藏！還能掛脖子隨身攜帶」。

黃國昌日前開箱辦公室，吳靜怡批評，黃一貫延續用別人創意的壞習慣，抄襲「少康戰情室」名為「新北戰情室」，更宣布明年2月卸任立委後要成為全職網紅，「這更是要大賺抖內的起手式」，「黃國昌始終不會是民眾黨的太陽，最終也只是柯文哲全新硬碟『Men』資料夾內的寫真集罷了」。

