黃國昌自誇能當部長！林國成喊：堅忍不拔公事公辦適合法務部、內政部

民眾黨前主席黃國昌昨（17）日到中國文化大學演講，自誇以自己的學經歷最起碼當一個部長。對此，民眾黨立委林國成今（18）日大讚，夠格啦，很適合法務部、內政部，現在社會混亂，要黃國昌堅忍不拔、公事公辦的個性來當部長。他還呼籲，總統賴清德政府，不是講唯才是用？

黃國昌昨天到文化大學演講，不同於先前到東吳大學演講禁止錄音錄影，這次還進行直播。他提到今年民眾黨的「走讀」，稱自己52歲了，從台北地檢署出來時，他問自己一個問題，為什麼52歲的自己，竟然還因為違反集會遊行法到北檢接受調查？自己在做甚麼事情？為什麼52歲了還站在大太陽下曬7個小時，全身都是汗，最後成為犯罪嫌疑人、成為被告、跟檢察官在地檢署吵架。

黃國昌又說，「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」。他說，問自己18歲到52歲，「32年的人生我幹了什麼事情，我是不是一點長進都沒有？還是我身體裡面的某一些DNA讓我好像回到年輕時代，還在做一模一樣的事」。

對此，林國成今天受訪時稱，黃國昌是學法律的，過去是學者，有法律專長，「當然阿他當然很適合當一部份的部長，就像法務部啊、內政部啊」。他稱，現在社會混亂到這地步，「要像他比較堅忍不拔、公事公辦的個性來做這些部長」。

林國成表示，認為黃國昌的演講當然是鼓舞自己，第二是就事論事，「他當部長還是有機會，也是夠格啦，說實在比現在賴政府派的任何部長都還強，這一點我想無庸置疑啦齁！」

林國成說，至於會不會當部長，資格是夠，但現在的賴政府絕對不會用黃國昌當任何的部長，「我也要呼籲，賴政府不是講唯才是用？結果用的不但不是人才，老百姓還講是用蠢材才能掌控，這是現在賴政府用人的危機」。

