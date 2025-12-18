黃國昌自誇「學經歷最起碼當部長」 林智群酸：封你狗仔部長滿意嗎？

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔案跟拍政敵等風波，他昨（17）日前往中國文化大學演講，自誇說按照自己的學經歷，「今天最起碼當一個部長」。對此，律師林智群今（18）日大酸，「封你為狗仔部部長」，這樣滿意了嗎？

黃國昌昨天到文化大學演講，不同於之前在東吳大學演講禁止錄音錄影，這次還進行直播。他提到今年民眾黨的「走讀」，稱自己今年52歲了，當他從台北地檢署出來時，他問自己一個問題，為什麼52歲的自己，竟然還因為違反集會遊行法到北檢接受調查？自己在做甚麼事情？為什麼52歲了還站在大太陽下曬7個小時，全身都是汗，最後成為犯罪嫌疑人、成為被告、跟檢察官在地檢署吵架。

黃國昌接著說，「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」。他說，問自己18歲到52歲，「32年的人生我幹了什麼事情，我是不是一點長進都沒有？還是我身體裡面的某一些DNA讓我好像回到年輕時代，還在做一模一樣的事」。

對此，林智群在臉書大酸，「朕封你為狗仔部部長，這樣你滿意了嗎？」並直呼，「官癌無藥醫」。他還用金庸小說裡的角色「慕容復」坐在一座土墳之上，頭戴高高的紙冠，鄉下小兒跪在墳前嚷道，「願吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！」一事來開酸黃國昌。

