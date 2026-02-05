黃國昌自認「這3點贏李四川」！內容被四叉貓酸爆

政治中心／徐詩詠報導



民眾黨主席黃國昌因黨內設立的二年條款，卸下立委身分後，將重心轉向公共議題與2026年新北市長選舉。近日他在受訪時，談及國民黨新北市熱門人選、台北市副市長李四川，並公開表示自己有3點勝過對方。不過相關內容隨即遭到長期評論時事的網紅四叉貓大酸，更質疑新北市為何需要一位「對付民進黨」的市長

黃國昌日前受訪時，談到自己相較於李四川的優勢，包括「有活力、有幹勁，知道怎麼對付民進黨」。李四川事後得知相關說法後，僅淡淡回應，每個人都有各自的特色，黃國昌的優點也值得他學習。然而，黃國昌的說法引發四叉貓在臉書發文質疑：「所以黃國昌也自知其他方面全輸李四川？還有，為什麼新北市需要選一個對付民進黨的市長？」四叉貓也進一步指出，新北市在2024年選舉中，民進黨得票率為34.8％，反問黃國昌：「是要對付這些人嗎？」

李四川聽完黃國昌言論後，僅說黃有優點是他要學習的。（圖／民視新聞資料照）





相關貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示：「重點是選票輸李四川」、「對付民進黨算什麼福國利民的政見？」、「他若當選，這些選民會被對付嗎？」、「沒有政見、沒有願景，只有鬥爭」、「第一點跟第二點不就是同樣意思？」、「完全把新北市民當空氣。」









