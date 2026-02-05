黃國昌自認3點贏李四川！他酸爆：自知其他全輸？

政治中心／黃依婷報導

民眾黨主席黃國昌已於2月1日正式請辭不分區立委，同月4日民眾黨中央委員會通過選舉決策委員會舉薦，正式徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長。近日黃國昌也接受媒體訪問，自認「有三點贏過李四川」，言論曝光後卻讓網紅四叉貓劉宇席看傻直呼「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？」。

四叉貓發文，黃國昌昨日接受媒體專訪，他說有三點贏過李四川，分別是「有活力」、「有幹勁」、「知道怎麼對付民進黨」，讓他看完後不禁吐槽，「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？還有為什麼新北市需要選一個對付民進黨的市長？」，他也提到新北市2024選舉，民進黨的票佔34.8％，「黃國昌是要對付這些人嗎？」。

廣告 廣告

據了解，國民黨新北市熱門人選、台北市副市長李四川得知黃國昌此言論後，也做出回應，他坦言，人都有各自的特色，黃國昌也有優點值得他學習。

更多三立新聞網報導

黃國昌批蘇巧慧政見「透支未來」 率退休警消抗議搶票

中國嗨喊川習通話稱「台灣是領土」！綠：從川普的發言更能理解他的看法

黃國昌批谷立言介入台灣內政！行政院嗆不專業又偏頗 民眾黨：模糊焦點

黃國昌直播2天「抖內」近30萬 劉世芳：非合法政治獻金管道

