黃國昌臺雅案三大異常 律師：遭控收200萬涉貪竟不敢提告 顯得心虛

律師黃帝穎今（26）日指出，黃國昌被週刊指控臺雅案涉貪，卻不敢提告，顯得心虛，並分析黃國昌臺雅案三大異常。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵、找駭客盜個資等爭議，《鏡週刊》再踢爆，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿透露，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。對此，律師黃帝穎今（26）日指出，黃國昌被週刊指控臺雅案涉貪，卻不敢提告，顯得心虛，並分析黃國昌臺雅案三大異常。

針對週刊爆黃國昌「收錢辦事」，黃帝穎提及，黃國昌回應週刊替詐騙共犯卸責，不會浪費時間回應，他直言，黃國昌對貪污的嚴重指控竟未提告，顯得心虛。「黃國昌臺雅案有三大異常，使得立委涉貪案更顯可疑」。

廣告 廣告

首先，黃帝穎說明，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價。

再者，黃帝穎表示，凱思國際是商業公司，被週刊連載多期收受臺雅集團200萬元，週刊更報導凱思負責人李麗娟是人頭，有對話截圖證明是黃國昌狗仔公司，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都是常態，但凱思從未澄清、否認收受臺雅200萬元，更不敢否認為黃國昌養狗仔，明顯異常。

黃帝穎指出，黃國昌回應週刊報導收受臺雅200萬元涉貪稱「不會浪費時間回應」，卻不敢提告，立委被控質詢收錢，不論是本人收或是其他公司收錢都一樣，涉嫌「違背職務收賄罪」是7年以上貪污重罪，被控狗仔公司凱思收受臺雅200萬元涉貪，黃國昌竟不敢提告，反顯心虛。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

義美電話接到手軟！「高市早苗巧克力」12月將上市 網嗨喊一定買爆

美參議院提跨黨派《對台六項保證法案》FAPA：傳遞清晰嚇阻訊息 籲儘速通過