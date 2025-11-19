黃國昌與鄭麗文今天下午會面 過程全程公開
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。
鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及藍白兩黨主席何時會面。黃國昌17日受訪表示，兩黨黨主席見面，雙方幕僚及黨務主管有很多細節、行政工作要安排，雙方會面預定19日下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉行，將全程公開。
國民黨人士表示，國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題，與民眾黨溝通、交流；但19日的會面暫時不會有明年地方選舉提名的實質進展，會先與民眾黨累積善意，凝聚共識後，討論出一套合作機制。
黨內人士指出，這次將陪同鄭麗文一同出席會面的包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲，國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人。
此外，蕭旭岑接受網路節目專訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。
蕭旭岑說，這次會面是重中之重。至於2026選舉在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作，蕭旭岑說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。
蕭旭岑表示，2026選舉藍白合會將重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，民眾也知道，國民黨民生經濟的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，否則兩次大罷免的結果就不會是完封。
