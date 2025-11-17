黃國昌與鄭麗文周三下午將會面 鄭將率傅崐萁等4人出席
蕭旭岑：不會談太多2026選舉細節
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會面將在本星期正式舉行，目前預定本周三（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。
鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及藍白兩黨主席何時會面。黃國昌上午受訪表示，兩黨黨主席見面，雙方幕僚及黨務主管有很多細節、行政工作要安排。跟鄭麗文的會面這星期正式舉行，目前預定的時間是這個周三（19日）下午。
雙方會面目前預定19日下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉行，將全程公開，國民黨祕書長李乾龍、副祕書長李哲華預計明天將前往場勘。
國民黨人士表示，國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題，與民眾黨溝通、交流；但19日的會面暫時不會有明年地方選舉提名的實質進展，會先與民眾黨累積善意，凝聚共識後，討論出一套合作機制。
黨內人士指出，這次將陪同鄭麗文一同出席會面的包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲，國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人。
此外，蕭旭岑今天接受網路節目專訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。
蕭旭岑說，這次會面是重中之重。至於2026選舉在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作，蕭旭岑說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。
蕭旭岑表示，2026選舉藍白合會將重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，民眾也知道，國民黨民生經濟的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，否則兩次大罷免的結果就不會是完封。
其他人也在看
藍白合恐卡「這2人」？郭正亮示警1事麻煩大
[NOWnews今日新聞]2026地方大選備受關注，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌即將會面，其中，新北市該怎麼藍白合？引外界高度關注。對此，前立委郭正亮昨（16）日指出，新北雖是比較好處理藍白合問...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
鄭黃會各懷鬼胎？鄭麗文靠攏紅統惹議 黃國昌收割藍軍票？
論壇中心／董思旻報導藍白合進度備受關注，國民黨主席鄭麗文上任後，首次正式會面民眾黨主席黃國昌，時間就訂在19日下午，地點選在新北市新莊的酒店，據悉場地由民眾黨挑選，因為黃國昌明年將成立的競辦就在新莊，背後含意引發遐想。民視 ・ 2 小時前
文昌會即將在新莊登場！綠議員曝昌目標是"這個"！
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，將首次舉行會面，會面地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方會談是否會著重2026大選提名方向，引得外界猜想，而另一方面，前民眾黨立委蔡壁如則公開喊話國民黨該讓就讓，更點出五個縣市應該藍白合，民眾黨的步步緊逼，國民黨該如何面對。民視 ・ 1 小時前
快訊／鄭麗文、黃國昌首會面！預計19日下午3時新莊「這飯店」登場
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於本周三下午會面，據了解，見面時間為下午3時，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約好明（18日）由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表赴現場場勘。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊
2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。國民黨桃園市議員林政賢今追問，坊間傳言市長張善政只做一任，是否為真？張強調「...聯合新聞網 ・ 16 小時前
台積電太慢？馬斯克急施壓 驚曝「特斯拉恐遭淘汰」
人工智慧技術更迭快速，科技巨頭面臨前所未有的壓力，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日表示，隨著人工智慧技術的迅速演變，科技巨頭正面臨前所未有的壓力，雖然半導體製造的合作夥伴以閃電般速度生產，但仍無法趕上特斯拉的需求。馬斯克敦促台積電與三星加快速度，生產特斯拉的人工智慧晶片。中天新聞網 ・ 17 小時前
19日與黃國昌會面 鄭麗文將率傅崐萁等4人出席
（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席鄭麗文預計19日與民眾黨主席黃國昌會面，黨內人士今天表示，這次屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，但不會有明年地方選舉提名的實質進展，李乾龍、李哲華、吳宗憲、傅崐萁將陪同出席。中央社 ・ 13 小時前
不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判
（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）泰國商務部長蘇帕吉證實，泰美領導人最近談話後，泰國政府已準備按原定時程與美國進行貿易談判。此前，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，隨後美方通知泰國，若不遵守泰柬和平協議，將暫停關稅談判。中央社 ・ 1 天前
2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光
商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...聯合新聞網 ・ 16 小時前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 1 天前
駁天價蚊子商場與25億便當店 高市府：台鐵招商不順不該怪地方
台鐵高雄及鳳山車站造價高昂、卻招商不順，兩棟大樓形同「蚊子館」，遭質疑公共建設浪費。高市府今回應，將國營事業商業招商不順...聯合新聞網 ・ 16 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 22 小時前
獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光
此次旅遊內容豐富，到達當晚就會舉辦「冠軍狂歡之夜」並有3小時啤酒、軟飲無限暢飲，行程則包含參觀法國山城、巴拿山、佛手黃金橋、粉紅教堂、迦南島原生態體驗與會安古鎮漫遊等觀光活動，並有米其林美食與龍蝦吃到飽，看似好吃又好玩。此外，球團全額補助隊職員旅費，住宿兩...CTWANT ・ 2 小時前
「台灣病」是什麼？從經濟學人專文到央行火速回應，一次看懂匯率操控爭議！
近期《經濟學人》提出的「台灣病」（Taiwanese Disease），指的是台灣長期面臨的經濟結構問題：出口導向強勁、但內需疲弱，企業獲利高卻不願加薪，資金與投資大量流向海外。這種現象導致台灣雖然在數據上經濟表現亮眼，例如經常帳的順差、人均GDP快速上升，但國內民眾卻感受不到「富起來」的實際好處。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前
林佳龍傳將轉戰桃園市長 張善政引「雷根名言」：拚連任有信心
2026桃園市長選舉參選人選引發各界關注，桃園市議會近日市政總質詢，藍營議員接續質詢桃園市長張善政是否競選連任，國民黨籍桃園市議員林政賢今日（11/17）再次詢問「過去有傳言市長只做一任」，張善政表示「我從來沒說過只做1任，只要市民支持，當然會爭取連任」，對於外交部長林佳龍傳出可能參選，則引用前美國總統雷根名言表示，不會因為對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他。太報 ・ 16 小時前
日媒想擊沉福建號？張延廷驚爆關鍵：有那麼簡單嗎
有日本媒體揚言稱，一旦中國大陸航母福建號在台灣地區展開軍事行動，日本自衛隊應配合美軍優先擊沉福建號。前空軍副司令張延廷表示，要擊沉福建號有那麼簡單嗎？如果福建號是在第一島鏈以內，要想想看從陸基飛出來的大量飛機，還有各個軍港出來的軍艦，對福建號會形成護衛圈，怎麼能擊沉福建號？中時新聞網 ・ 1 天前
「民進黨不會笨到提名王世堅」！周玉蔻曝台北唯一人選：展現氣勢與決心
2026大選倒數一年，民進黨在拚守南台灣的同時，是將挑戰台北市長蔣萬安還是放棄翻轉首都，成為各界關注的焦點之一，在人選尚未定調的同時，除了已經遞交意願書的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，社民黨北市議員苗博雅，甚至前副總統陳建仁都被點名參戰。資深媒體人周玉蔻認為，提名沈伯洋是唯一能展現執政黨姿態、氣勢與決心的方式。周玉蔻透過臉書發文強調，......風傳媒 ・ 15 小時前
鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。中央社 ・ 12 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
高市府澄清鳳山車站權責屬台鐵 高雄車站都更(車專四、五)成功招商
針對近日特定媒體及社論刻意抨擊鳳山車站及高雄車站為「二十五億便當店」與「天價蚊子商場」，將國營事業的商業招商不順，惡意歸咎於地方政府，高市府今（十七）日表達嚴正澄清，高市府強調，該論述是刻意混淆中央與地方權責，並企圖以不實指控，抹煞高雄城市轉型的具體進展與市府團隊的努力，高市府對此深表遺憾。(見圖)高市府今(十七)日說明，鳳山車站（空中鳳城）的興建、營運及招商，全權由「國營台鐵公司」主導及負責；特定媒體將台鐵的商業招商困境，錯誤歸咎於高市府的都市計畫或TOD理念，是混淆視聽、模糊焦點。高市府在鳳山車站的角色是「基礎建設的協助者」，並且已經善盡職責、排除困難。相關媒體報導中所謂「車站動線對旅客極不友善」、「欠缺臨停區」，正是因為站前的關鍵道路長年無法開通。為此，高市府團隊積 ...台灣新生報 ・ 17 小時前