黃國昌與鄭麗文會面前遭列被告 白營批民進黨害怕「藍白合」

民眾黨主席黃國昌被台北地檢署列為貪污他字案被告，白營人士解讀，民進黨最害怕的就是「藍白合」，不擇一切手段來阻礙。（圖片來源／民眾黨團）

民眾黨主席黃國昌在與國民黨主席鄭麗文舉行「鄭黃會」前夕，被台北地檢署列為貪污他字案被告，白營人士解讀，民進黨最害怕的就是「藍白合」，要透過黨檢媒的司法追殺，不擇一切手段來阻礙。

「鄭黃會」下午將於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，國民黨陪同人員為副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲、立法院黨團總召傅崐萁等人。

民眾黨陪同人員有秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡。

前主席柯文哲則是提醒黃國昌，必須掌握整合時程，希望雙方可以建立真正可以溝通的平台，處理民調設計、份數和進行時間等問題。

民眾黨方面，希望能針對2026年地方選舉建立「選舉核心對口小組」，協商新北市、宜蘭縣、嘉義市等縣市長人選，國民黨則指出，選舉合作是議題之一，會在兩黨主席會面後來指定窗口。

民進黨策略拖延藍白合，黃國昌將成陽春黨主席恐被追殺

不過，黃國昌因為鏡週刊報導，因質詢成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄遭詐騙50億元案件，疑有200萬元的對價關係，被北檢列為貪污被告。

白營人士評估稱，現在最重要的全新起點，就是下午兩黨主席會面，一旦敲定「藍白合」，民進黨在2026年地方選舉、2028年總統大選就會完蛋。

民眾黨主席黃國昌未來對於檢方的指控，將依法回答，「不會掉入柯文哲曾經掉進的陷阱。」（圖片來源／黃國昌臉書）

「民進黨的策略就是纏住你，耗費時間資源，浪費你的時間，他就賺到了。」這位人士稱，黃國昌在「鄭黃會」前被列貪污被告，就是綠營要拖延兩黨合作。

柯文哲因京華城案被羈押長達一年，預計在明年農曆年前後就會一審宣判，有如被綁上不定時「司法炸彈」，而黃國昌在明年1月31日因「2年條款」，將辭立委職務失去保護傘，成為陽春黨主席，官司問題對其參選或輔選，同樣可能會形成重大困擾。

檢調不是來治病，黃不會掉入柯文哲掉進的陷阱

「比較不擔心，因為黃國昌為律師出身，對檢調手法相當熟悉，不會上當。」白營核心人士指出，當初柯文哲認為，有病就有病、沒病就沒病，結果檢調根本不是來治病，而是來醫院「偷東西」。

柯文哲剛開始的確掉以輕心，坦蕩讓檢調徹底調查，結果經過開庭公開辯論和檢視證人筆錄結果，才發現有很多資料都被「扭曲」，和用來指控有罪。

柯文哲得到教訓後，在上次開庭時即曾表示，「我都知道你要害我，我為什麼還跟你講那麼多？」民眾黨人士也從「柯文哲經驗」總結，「依無罪推定精神，不必自證清白，法律沒規定要給的，就不用給。」

他強調，黃國昌未來對於檢方的指控，基本上，對於莫須有的問題就不值得回應，一切依法回答，「不會掉入柯文哲曾經掉進的陷阱。」

