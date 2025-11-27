黃國昌與高市早苗辦公桌合影 鍾佳濱提柯P訪日酸爆：民眾黨不擅跟真人合照？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率青年團訪問日本，並進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，遭諷「見不到高市早苗本人，只能跟她的辦公桌合影」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱也狠嗆民眾黨，他說，民眾黨前主席柯文哲過去訪日也只跟掛牌合照，或許民眾黨不擅長跟真人合照，黃國昌才會學柯文哲在日本留下他們美好的回憶。

鍾佳濱今早受訪時說，這可能是民眾黨的傳統，他們前主席柯文哲選總統時曾拜會日本，結果也只是跟一個掛牌合照，或許民眾黨比較不擅長跟真人的國會議員、政壇領袖合照，但跟建築物外的標示牌、桌牌合照很有經驗，所以黃國昌承繼了柯前主席的腳步，在日本留下了他們美好的回憶。

廣告 廣告

至於新黨游智彬今日前往日台交流協會，表示要譴責高市早苗，更以行動劇演出「斬首萊爾校長」。鍾佳濱直言，四個字「東施效顰」，游智彬過去在台灣荒唐離譜的行徑，只能說台灣是民主多元的社會，可以理解他有表達的自由。

不過，鍾佳濱指出，游智彬在台灣複製日本外交官的荒唐做法，不但無法引起台灣人的認同，還會引起日本國人的譏笑，畢竟高市首相目前在日本有超過七成以上的國民支持度，游智彬做這樣的事，只會貽笑大方。

更多FTNN新聞網報導

盧秀燕大將轉戰民眾黨參選議員！吳皇昇隨黃國昌出訪日本 強調「為下一代打造更美好環境」

反擊外界戲稱民眾黨有兩顆太陽 陳佩琪曝柯文哲曾盛讚黃國昌「若沒有他民眾黨早就垮了」

政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委

