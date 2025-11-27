即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌前（25）日率領青年團訪問日本，昨（26）日更秀出與日本首相兼自民黨總裁高市早苗「辦公桌的合影」，引發熱烈討論。不過，黃國昌卻遭特定媒體爆料，無法見到自民黨副總裁麻生太郎等日本重要政壇人士。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日酸溜溜地說，這可能是民眾黨的傳統，從前主席柯文哲到現任的黃國昌，黃主席追隨柯前主席的腳步，在日本留下他們美好的回憶。





今早9時45分，民進黨立法院黨團於記者室召開輿情回應記者會，由鍾佳濱出面接受媒體聯訪。記者提問，平面媒體爆料稱，黃國昌要見麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥跟親台派的東京都知事小池百合子都被拒絕，甚至被網友酸說最後只有跟日本首相高市早苗的桌子合照，想請問委員怎麼看？

對此，鍾佳濱回應，「我想這個可能是民眾黨的傳統，上次民眾黨前主席柯文哲先生為了選總統到日本去拜會，結果也是跟一個掛牌合照而已」。

他語帶嘲諷地說，「我想或許民眾黨對於跟真人的國會議員、政壇領袖的合照比較沒有擅長，但是跟建築物外的單位標示牌、桌牌合照很有經驗，所以黃國昌主席就承繼著柯前主席的腳步，在日本留下他們美好的回憶」。





原文出處：快新聞／黃國昌與高市早苗「桌子」合照 鍾佳濱：承繼柯文哲的腳步

