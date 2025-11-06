黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」

▲台灣民意基金會董事長游盈隆昨（5）日接受專訪。（圖／匯流新聞網提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席縣市首長，新北市是否讓給黃國昌就是很好的檢驗，雖然黃國昌不一定會選贏，但黃國昌和李四川比民調「穩死」。

針對國民黨主席鄭麗文日前拋出藍白合不應只侷限於選舉分配，而應成為結合政策與理念的新典範，更提及新北市長人選一定來自藍營，游盈隆昨（5）日接受《中午來開匯》專訪表示，既然藍白要「合」，就不能總是要求小弟什麼都禮讓，國民黨就該直接讓個幾席縣市首長，否則民眾黨為何什麼都必須配合呢？

游盈隆認為，藍白不合，那民進黨就是大大地鬆了一口氣，而藍白合的前提條件，新北市就是試金石。國民黨若在2026九合一大選讓出新北市長位置給民眾黨主席黃國昌選，就是藍白合不合最好的檢驗。

不過，游盈隆認為，就算國民黨真的讓出新北市給黃國昌，也不一定會選贏，但是另一人選、官僚體系出身的台北市副市長李四川，即便對市政經驗豐富，但也因為年紀大了、沒有非要參選不可，而且，黃國昌跟李四川比民調穩死。

游盈隆指出，兩黨要合作，不能好的沒有，只有壞的給別人，而國民黨既然要與民眾黨合作，實際上就在2026大選時讓出幾席縣市首長位置，否則民眾黨幹嘛什麼都要配合？如此一來若藍白不合，那鄭麗文說要在2028總統大選時讓國民黨重回執政、完全執政，就完全是空話一場。

