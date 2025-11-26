黃國昌藍白合硬要新北市長？她笑噴：杜鵑鳥17%政治碰瓷、巨嬰式勒索

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委黃國昌明年有可能在藍白合情況下參選新北市長嗎？媒體報導，「黃國昌藍白合『底牌』曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長『否則各選各的』」；對此，媒體人詹凌瑀分析直言，黃國昌17%的政治碰瓷：這是杜鵑鳥，不是母雞！

詹凌瑀分析，黃國昌17%的政治碰瓷：這是杜鵑鳥，不是母雞。（圖／記者詹宜庭攝影）

詹凌瑀指出，黃國昌人還在日本吃拉麵、談什麼「區域和諧」，結果轉過頭就給台灣發了一封越洋恐嚇信。媒體獨家爆料黃國昌陣營放出底牌：「國民黨必須禮讓新北市長，否則大家走著瞧！」

詹凌瑀說，看完這則新聞，真的笑到噴飯，這哪裡是談判？這根本是教科書等級的「政治碰瓷」！讓我們來看看這位新北救世主的底氣，國民黨李四川民調快40%，黃國昌呢？在17%的谷底徘徊，而且持續探底中。

一個考最後一名的學生，跑去跟第一名的模範生說：「把獎學金讓給我，不然我就在教室門口大哭大鬧，讓你也不能畢業！」這種巨嬰式的勒索邏輯，大概只有「太離譜了」的國昌老師想得出來。

說什麼要當「母雞」帶動雙北選情？別鬧了！黃國昌根本不是母雞，他是生物學上的「杜鵑鳥」！詹凌瑀說，杜鵑鳥最擅長什麼？就是把蛋下在別人的巢裡，等小杜鵑孵出來，就把原本巢裡的小鳥通通踢下懸崖摔死！看看時代力量那些「前小雞」們的下場，現在屍骨都還沒寒呢！

這隻自帶「弊案病毒」跟「仇恨值」的母雞，一進場恐怕不是帶小雞，是直接引發禽流感，讓新北選情直接送加護病房吧？

說穿了，這不是選市長，這是「中年轉職求職信」。詹凌瑀進一步表示，黃國昌心裡比誰都清楚，17%選個鬼？他喊價喊這麼高，內心的小算盤其實是：「要我不選市長可以，那給我個新北副市長當當總可以吧？」

詹凌瑀還說，明年二月立委沒了，柯文哲還在民眾黨指手畫腳，國昌老師這個陽春黨主席，急著要在新北市府佔個缺，好延續他的政治生命。所以國民黨真的要想清楚，這不是藍白合，這是引狼入室。面對這種17%的勒索，最好的回應只有一個字：滾！

