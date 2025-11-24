黃國昌藍白會談前請教建議 柯文哲站「總統視角」指引3方向

黃國昌（左）在藍白會面前，有向柯文哲（右）請教會談方向。（資料畫面）

民眾黨立院黨團主任陳智菡今（24日）於直播節目透露，黨主席黃國昌在與國民黨主席鄭麗文會面前，曾向前主席柯文哲徵詢意見，柯文哲提出3方向，建議從主流民意、國家安全正義及人民安全角度去談，陳也強調，柯、黃步伐一致。

陳智菡今日上節目「中午來開匯」接受主持人黃光芹專訪，被問及民眾黨是二元領導？陳表示，柯文哲總是跟他們說，「2個太陽總比沒有太陽好」，民眾黨是小黨，卻擁有2位非常重要領袖，不僅占遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這對民眾黨絕對是加分。

廣告 廣告

陳智菡接著透露，在與鄭麗文會談前，黨內核心小組有先開會，黃國昌也向請教柯文哲意見，包含會面時間點以及談論的內容，柯文哲以「總統視角」給出3方向，建議從主流民意、國家安全正義與人民安全的角度進行對話。

陳智菡強調，在柯文哲給建議後，黃國昌不會認為柯在指手畫腳，反而會高度採納其想法，2人私下長期保持溝通、步伐一致。





更多《鏡新聞》報導

遭批「施政非穿漂亮」 蘇巧慧：繼續穿著得體也讓新北漂漂亮亮

T17、T18回歸市府！ 蔣萬安曬輝達高層合照「邀世界做鄰居」

質疑林智堅提高兒醫容積率判賠30萬 陳智菡：將上訴捍衛清白