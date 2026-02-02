黃國昌衝康柯文哲？他喊：不是第一次！舉出「這些事」要陳佩琪去查

柯文哲日前到南門市場發春聯，遇到女子上前陳情，原本站在旁的黃國昌瞬間離開鏡頭前，引起討論。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲日前到南門市場發春聯，遇到一名女子上前陳情，黃國昌隨即轉身離去，留下柯文哲聆聽。對此，前民眾黨中央委員張益贍直言，「黃國昌『衝康』柯文哲，已經不是第一次了」。

黃國昌原本站在柯文哲受訪（圖），下秒見到女子陳情就閃開，他解釋是「讓出空間」。廖瑞祥攝

張益贍在臉書發文指出，黃國昌「衝康」柯文哲，已經不是第一次了，他要「溫馨提醒」柯妻陳佩琪，去查一下菱傳媒報導「看豪宅」、「查扣保險箱」的新聞，是不是「狗仔昌集團」放給旗下配合媒體的？

網友則直言，「很明顯啊！那個抗議的是黃安排的吧！」、「神也是他，鬼也是他…」、「養老鼠咬布袋」、「（使眼神）換妳……上」。

還有許多網友到陳佩琪臉書文章底下留言，有人問到「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」，陳佩琪回應：「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴，你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道。」

黃國昌今則解釋，讓空間給對方陳情，反問「難道你要站到前面去把人家推開或擋住嗎？」

