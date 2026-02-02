黃國昌衝康柯文哲？前黨員喊話陳佩琪「查這裡」：已經不是第一次

政治中心／黃依婷報導

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，到台北市南門市場發春聯，突有1名自稱是「學妹」的女子上前陳情，不過卻被發現女子現身前，黃國昌向鏡頭外「挑了一下眉」，柯文哲妻子陳佩琪對此也回「（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。對此，前民眾黨中央委員張益贍也提醒「已經不是第一次了好嗎」。

張益贍發文稱，黃國昌「衝康」柯文哲，已經不是第一次了好嗎？也喊話陳佩琪「溫馨提醒」，去查一下菱傳媒報導「看豪宅」、「查扣保險箱」的新聞，是不是「狗仔昌集團」放給旗下配合媒體的？

據了解，當天柯文哲、黃國昌昨現身南門市場發春聯，未料聯訪才結束，突然有一名女子走上前說有事情要問柯文哲，一旁的黃國昌一聽馬上退到旁邊，民眾黨議員參選人吳怡萱則是趕快上前詢問對方的身分。女子激動表示，自己是柯文哲的學妹，「為什麼我買不起台北市房子？」在大安區長大，但連她家旁邊的房子都買不起，考上醫學系為什麼淪落到買不起房子。

對於這段小插曲，黃國昌也被問到怎麼會閃一邊？是否被嚇到？黃國昌回應表示，「其實不是嚇到，人家要上來陳情我當然是讓空間讓她出來陳情，政治人物遇到人家陳情的時候，難道要去把人推開或擋住嗎？」 。

