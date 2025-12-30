黃國昌表態參選新北市長！他大膽預言2年內政治謀算 1句話嗆爆

政治中心／陳慈鈴報導

民眾黨主席黃國昌先前被爆出養狗仔跟監政敵，引起外界高度關注，日前公開表態參選2026新北市長，前主席柯文哲也表示支持。然而，經常針砭時事的董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞，近日就大膽預言黃國昌未來2年內的政治謀算，犀利言詞引發關注。

民眾黨於27日在新北市舉辦「為新北應援」活動，幫黃國昌參選新北市長造勢。會後，黃國昌在臉書表示「感謝大家熱情的應援，為新北加油！感謝柯主席的推薦，我會勇敢承擔。請新北市民給我四年，展現執行力。我一定會 DO THE BEST，讓新北蛻變成THE BEST」。

林大鈞近日則是有感而發在臉書寫道，「林老師預言：黃國昌兩年內會組新政黨，可能更早…」，並指出「前提是沒有被送進土城。」林大鈞認為，從黃國昌的行為舉止來看，「政治對他來說就是財源，在還沒被抓到之前」。

此言一出，隨即引起熱議。網友紛紛表示，「組個Ｘ啦！手腳都被看破了還有信徒嗎？我真不信了！」「好啦該蹲就去蹲啦，蹲完出來好好做人吧」、「明年他二年任滿後很有可能會去進修XD」；還有人大酸「土城黨」。

