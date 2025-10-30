黃國昌表態願和習近平見會請吃雞排 梁文傑冷回：不要太急著、倉促表態

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今（30）日在接受廣播節目專訪時也表達「不排斥」，還說可以邀請習近平吃雞排。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示， 未來中共要走「愛國者治台」，就是對中共效忠，「如果你見到習近平，表示你被中共認可過，不要太急著倉促表態」。

黃國昌上午接受《千秋萬事》廣播專訪表示，不排斥見中國國家主席習近平，並指民眾黨不會把門先關起來，「只是對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸黑名單上」。他還認為，兩岸關係不應該固步自封、自我設限，既然賴清德總統可以邀請習近平喝珍珠奶茶，那麼黃國昌為什麼不可以邀請習近平吃雞排。

對此，梁文傑下午在陸委會例行記者會上回應，他不確定黃國昌還在不在黑名單，可能曾經是，因為他的岳父在中國投資曾經被國台辦證實過，至於黃國昌還有沒有在名單上面，他還不確定。

梁文傑強調，中共已經把話講得很清楚， 未來中共要走「愛國者治台」，就是對中共效忠，「如果你見到習近平，表示你被中共認可過，不要太急著倉促表態」。

