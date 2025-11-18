黃國昌被列貪污他字案被告 嗆北檢「儘管放馬過來」

民眾黨主席黃國昌質詢成衣廠已故董座詐騙案，被質疑有對價關係，涉嫌貪污，民眾剪報告發。北檢已依程序分案，將黃國昌列為貪污他字案被告，將進一步釐清事實。

黃國昌今天透過聲明表示，他揭弊從未收受任何利益或好處，北檢與綠媒一搭一唱、追殺政敵，但他沒有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

民眾黨主席黃國昌（圖）質詢成衣廠已故董座詐騙案，被質疑有對價關係涉嫌貪污，民眾剪報告發。北檢已依程序分案將黃國昌列為貪污他字案被告。（中央社資料照）

《鏡週刊》之前報導指黃國昌豢養狗仔跟拍政敵，而支付狗仔薪水的凱思國際也引發關注，民進黨立委王義川於10月3日到台北地檢署，告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟、前中央社記者謝幸恩及四名狗仔，涉違國安法、個資法、社維法及妨害秘密等罪。

《鏡週刊》日前進一步報導，指凱思國際今年收到新台幣200萬元，來源是成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在立院質詢時提及沈裕雄遭詐騙一案，疑有對價關係。

北檢收到民眾剪報告發，指凱思國際收受沈淳浤注資200萬元後，黃國昌在立法院質詢臺雅已故董座詐騙案，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價，告發黃國昌涉嫌貪污。

北檢已將案件併由偵辦狗仔案的檢察官偵辦，黃國昌列為貪污罪的他字案被告，將進一步釐清事實。

對此，黃國昌今天透過聲明表示，他無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數周前接受媒體採訪時已清楚說明；北檢如今淪為執政黨鷹犬，與綠媒《鏡週刊》一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體，替民進黨追殺政敵。

黃國昌強調，他不會有絲毫畏懼，「儘管放馬過來」。

此外，《鏡週刊》今天報導指黃國昌指揮跟拍集團的「凱思國際」，有資金回流到他私人口袋，而挹注凱思國際的人士，都陸續成為黃國昌在立法院質詢的案件主角，印證黃國昌拿錢辦事。黃國昌上午接受媒體聯訪時回應，鏡電視、《鏡週刊》迄今為止對過去的烏龍爆料、抹黑報導都尚未公開道歉，現在又繼續潑糞、抹黑，有什麼話就到法院講，他不會隨之起舞。

（責任主編：莊儱宇）